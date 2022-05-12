Песков назвал безусловной угрозой России вступление Финляндии в НАТО
Решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс является угрозой для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно. Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным», — ответил Песков на вопрос, является ли вступление Финляндии в альянс угрозой для Москвы.
Он пояснил, что ответ России будет зависеть от того, в чем будет выражаться процесс расширения НАТО и насколько военная инфраструктура альянса будет приближаться к границам России. Песков отметил, что российская сторона проанализирует ситуацию и выработает меры, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить свою безопасность.
Вопрос, почему Хельсинки поменяли свою позицию и отказались от внеблокового статуса, Песков переадресовал властям страны. «Это нужно спрашивать у властей Финляндии, которые принимали такое решение. Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это все не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», — отметил он.
Ранее сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. Ранее Марин заявляла, что на фоне спецоперации на Украине Финляндия не сможет поддерживать прежние отношения с Россией. Членство Финляндии в НАТО укрепит безопасность страны и всего блока, добавила она.
Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. 2 мая издание Iltalehti со ссылкой на источники сообщило, что Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что страны должны понимать последствия такого шага для отношений с Россией.