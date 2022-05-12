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Песков назвал безусловной угрозой России вступление Финляндии в НАТО

Ведомости

Решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс является угрозой для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно. Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным», — ответил Песков на вопрос, является ли вступление Финляндии в альянс угрозой для Москвы.

Он пояснил, что ответ России будет зависеть от того, в чем будет выражаться процесс расширения НАТО и насколько военная инфраструктура альянса будет приближаться к границам России. Песков отметил, что российская сторона проанализирует ситуацию и выработает меры, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить свою безопасность.

Вопрос, почему Хельсинки поменяли свою позицию и отказались от внеблокового статуса, Песков переадресовал властям страны. «Это нужно спрашивать у властей Финляндии, которые принимали такое решение. Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это все не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», — отметил он.

Ранее сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. Ранее Марин заявляла, что на фоне спецоперации на Украине Финляндия не сможет поддерживать прежние отношения с Россией. Членство Финляндии в НАТО укрепит безопасность страны и всего блока, добавила она.

Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. 2 мая издание Iltalehti со ссылкой на источники сообщило, что Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что страны должны понимать последствия такого шага для отношений с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных