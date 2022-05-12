Песков назвал безусловной угрозой России вступление Финляндии в НАТО

Вопрос, почему Хельсинки поменяли свою позицию и отказались от внеблокового статуса, Песков переадресовал властям страны. «Это нужно спрашивать у властей Финляндии, которые принимали такое решение. Финляндия присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это все не может не вызывать нашего сожаления и является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», — отметил он.