Эрдоган: Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

По словам президента Турции, Финляндия и Швеция могут не «утруждать» себя визитами в страну, так как они не смогут повлиять на это решение. «Даже в их парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя», – подчеркнул Эрдоган.