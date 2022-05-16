Эрдоган: Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция не поддержит намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, так как эти страны отказали Анкаре в запросах на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациях, сообщил ТАСС со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Такое заявление турецкий президент сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. «Есть сообщения о том, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем "да" на вступление этих двух стран в НАТО», – сказал Эрдоган.
По словам президента Турции, Финляндия и Швеция могут не «утруждать» себя визитами в страну, так как они не смогут повлиять на это решение. «Даже в их парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя», – подчеркнул Эрдоган.
Он также отметил, что Турция не может пойти на принятие в НАТО стран, которые ввели против республики санкции.
14 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в преддверии неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО в Берлине заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в альянс. По его словам, это связано с тем, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.
По словам главы ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфреда Вебера, Турции может грозить изоляция, если страна будет блокировать вступление двух скандинавских стран в альянс.
3 мая о своем желании заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения проблем на Балканах заявил президент Хорватии Зоран Миланович.