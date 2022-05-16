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Эрдоган: Турция не согласится на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Ведомости

Турция не поддержит намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, так как эти страны отказали Анкаре в запросах на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациях, сообщил ТАСС со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Такое заявление турецкий президент сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. «Есть сообщения о том, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем "да" на вступление этих двух стран в НАТО», – сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, Финляндия и Швеция могут не «утруждать» себя визитами в страну, так как они не смогут повлиять на это решение. «Даже в их парламентах есть сторонники терроризма. Приедут ли они нас уговаривать? Пусть не утруждают себя», – подчеркнул Эрдоган.

Он также отметил, что Турция не может пойти на принятие в НАТО стран, которые ввели против республики санкции.

14 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в преддверии неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран – членов НАТО в Берлине заявил, что турецкий народ выступает против вступления Финляндии и Швеции в альянс. По его словам, это связано с тем, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.

По словам главы ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфреда Вебера, Турции может грозить изоляция, если страна будет блокировать вступление двух скандинавских стран в альянс.

3 мая о своем желании заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения проблем на Балканах заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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