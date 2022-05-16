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Путин: у России нет проблем с Финляндией и Швецией

Ведомости

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст непосредственной угрозы России, однако расширение военной инфраструктуры альянса на эту территорию вызовет ответ со стороны России, заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент отметил, что расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст непосредственной угрозы России, потому что у Москвы нет проблем с этими странами. Путин назвал такое расширение искусственным. По его словам, Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается не лучшим образом влиять на другие регионы.

«Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции. — Прим. ТАСС), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», — заявил Путин (цитата по ТАСС). Каким будет ответ, Москва решит исходя из угроз, которые будут создаваться, добавил он.

15 мая власти Швеции и Финляндии официально объявили о решении подать заявку на вступление в НАТО. В тот же день президент Финляндии Саули Ниинистё заявил Путину по телефону, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в Североатлантический альянс, и спецоперация на Украине «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью» в стране. Путин назвал отказ от политики нейтралитета ошибочным, потому что «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных