Путин: у России нет проблем с Финляндией и Швецией
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст непосредственной угрозы России, однако расширение военной инфраструктуры альянса на эту территорию вызовет ответ со стороны России, заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Президент отметил, что расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии не создаст непосредственной угрозы России, потому что у Москвы нет проблем с этими странами. Путин назвал такое расширение искусственным. По его словам, Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается не лучшим образом влиять на другие регионы.
«Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции. — Прим. ТАСС), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», — заявил Путин (цитата по ТАСС). Каким будет ответ, Москва решит исходя из угроз, которые будут создаваться, добавил он.
15 мая власти Швеции и Финляндии официально объявили о решении подать заявку на вступление в НАТО. В тот же день президент Финляндии Саули Ниинистё заявил Путину по телефону, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в Североатлантический альянс, и спецоперация на Украине «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью» в стране. Путин назвал отказ от политики нейтралитета ошибочным, потому что «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».