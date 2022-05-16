Путин: у России нет проблем с Финляндией и Швецией

15 мая власти Швеции и Финляндии официально объявили о решении подать заявку на вступление в НАТО. В тот же день президент Финляндии Саули Ниинистё заявил Путину по телефону, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в Североатлантический альянс, и спецоперация на Украине «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью» в стране. Путин назвал отказ от политики нейтралитета ошибочным, потому что «никаких угроз безопасности Финляндии не существует».