ЕП заявил о риске изоляции Турции при блокировке приема Финляндии и Швеции в НАТО
Турции может грозить изоляция, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер медиагруппе Funke.
«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Если обе страны сами хотят [вступить в НАТО], то Финляндия и Швеция являются ее частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать», — сказал Вебер (цитата по ТАСС).
Сегодня Финляндия официально объявила о решении вступить в военный альянс. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на этом фоне сообщил, что страна не возражает насчет расширения НАТО, однако выступает против поддерживающих террористов государств.
«Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию», — сказал министр.
13 мая президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали скорейшее вступление страны в НАТО. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для России: «Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным».