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ЕП заявил о риске изоляции Турции при блокировке приема Финляндии и Швеции в НАТО

Ведомости

Турции может грозить изоляция, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер медиагруппе Funke.

«Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Если обе страны сами хотят [вступить в НАТО], то Финляндия и Швеция являются ее частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать», — сказал Вебер (цитата по ТАСС).

Сегодня Финляндия официально объявила о решении вступить в военный альянс. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на этом фоне сообщил, что страна не возражает насчет расширения НАТО, однако выступает против поддерживающих террористов государств.

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«Мы не торгуемся, и это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию», — сказал министр. 

13 мая президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. 

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали скорейшее вступление страны в НАТО. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для России: «Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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