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Президент Финляндии сообщил Путину о планах республики вступить в НАТО

Ведомости

Президент Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что страна намерена в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. Беседа состоялась по инициативе финской стороны в субботу, сообщили в канцелярии президента республики.

Ниинистё отметил, что «разговор был прямолинейным и велся без обострений», стороны старались «избегать напряженности».

Глава государства заявил, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в НАТО, а также военная спецоперация на Украине «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии».

Ниинистё напомнил Путину, как во время их первой встречи в 2012 г. он говорил, что каждая независимая нация стремится повысить свою безопасность.

«Это то, что происходит и сейчас. Вступая в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность», — говорится в сообщении канцелярии.

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Финляндия намерена и в будущем «корректно и профессионально решать практические вопросы», связанные с соседством с Россией, добавил финский президент.

Путин, в свою очередь, подчеркнул, что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», сообщили в Кремле. Он отметил, что изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Ранее сегодня замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Россия не будет отвечать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО «на эмоциях», однако это решение не останется без политической реакции.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали скорейшее вступление страны в НАТО. Они выразили надежду, что необходимые для этого шаги будут предприняты «в течение следующих нескольких дней». В заявлении президента и премьера подчеркивается, что членство Финляндии в НАТО укрепит и безопасность страны, и безопасность блока.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для России: «Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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