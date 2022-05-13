Эрдоган отказался положительно оценить вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«Скандинавские страны имеют привычку оказывать "гостеприимное отношение" к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», — подчеркнул Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).
Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, вступление скандинавских стран в альянс необходимо отложить до разрешения проблем на Балканах.
«Пока не решится вопрос избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и (лидера правящей Партии демократического действия) Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, сабор (парламент Хорватии) не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО», — подчеркнул Миланович.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. До этого Финляндия и Швеция заключили новое соглашение о безопасности с Великобританией, согласно которому Соединенное Королевство сможет разместить в обеих странах боевую технику и личный состав.
Песков ранее назвал решение Финляндии вступить в НАТО «безусловной угрозой» России. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd News заявил, что вступление Финляндии в альянс сделает ее целью для российских военных при размещении инфраструктуры альянса.