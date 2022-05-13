Эрдоган отказался положительно оценить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

«Пока не решится вопрос избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и (лидера правящей Партии демократического действия) Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, сабор (парламент Хорватии) не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО», — подчеркнул Миланович.