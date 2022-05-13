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Политика

Эрдоган отказался положительно оценить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Ведомости

Турция следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Скандинавские страны имеют привычку оказывать "гостеприимное отношение" к террористам, пускать их в парламент. Поэтому смотреть положительно на это мы пока не можем», — подчеркнул Эрдоган (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, вступление скандинавских стран в альянс необходимо отложить до разрешения проблем на Балканах.

«Пока не решится вопрос избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и (лидера правящей Партии демократического действия) Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, сабор (парламент Хорватии) не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО», — подчеркнул Миланович.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. До этого Финляндия и Швеция заключили новое соглашение о безопасности с Великобританией, согласно которому Соединенное Королевство сможет разместить в обеих странах боевую технику и личный состав.

Песков ранее назвал решение Финляндии вступить в НАТО «безусловной угрозой» России. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd News заявил, что вступление Финляндии в альянс сделает ее целью для российских военных при размещении инфраструктуры альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных