В МИДе пообещали не оставить без реакции вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Россия не будет отвечать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО «на эмоциях», однако это решение не останется без политической реакции, передает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы российского МИДа Александра Грушко.
«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на ситуацию в области безопасности в этом регионе», — сказал Грушко.
12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали скорейшее вступление страны в НАТО. Они выразили надежду, что необходимые для этого шаги будут предприняты «в течение следующих нескольких дней». В заявлении президента и премьера подчеркивается, что членство Финляндии в НАТО укрепит и безопасность страны, и безопасность блока.
В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для России: «Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным».
По словам Пескова, практический ответ России в случае вступления Финляндии в НАТО будет зависеть от того, «насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам». Говоря о последствиях вступления Финляндии в НАТО для двусторонних российско-финских отношений, Песков отметил, что все это «не может не вызывать сожаления».
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России.
Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, однако заявка на вступление является результатом «очень резких изменений обстановки в области безопасности» после начала Россией спецоперации на Украине, сказал CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.