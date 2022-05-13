Постпред Финляндии при НАТО не увидел прямых военных угроз со стороны России
Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. Однако заявка на вступление является результатом «очень резких изменений обстановки в области безопасности» после начала Россией спецоперации на Украине.
В настоящее время «прямых военных угроз Финляндии» со стороны России нет, равно как ситуация очень далека от применения ядерного оружия против члена альянса, сказал Корхонен, добавив, что они не видят никакой «необычной деятельности» со стороны Москвы на своем направлении. На вопрос о том, что Хельсинки может дать НАТО, Корхорнен ответил, что у них есть «сильная национальная оборона» и что, будучи членом альянса, защита «будет еще более эффективной».
«У нас сильная оборона, у нас есть очень способные пограничники, и я думаю, что сейчас мы бодрствуем, поэтому я думаю, что граница очень безопасна», — сказал он.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. Днем ранее Финляндия и Швеция заключили новое соглашение в сфере безопасности с Великобританией, которое «позволит повысить уровень безопасности в Европе». Британское королевство сможет увеличить свое военное присутствие в обеих странах путем размещения боевой техники и личного состава.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО «безусловной угрозой России». Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил, что вступление Хельсинки в альянс сделает его целью для российских войск. Издание Expressen в свою очередь сообщило, что Швеция может принять официальное решение по заявке в НАТО 16 мая после дополнительного заседания правительства.