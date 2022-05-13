Газета
Политика

Постпред Финляндии при НАТО не увидел прямых военных угроз со стороны России

Ведомости

Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. Однако заявка на вступление является результатом «очень резких изменений обстановки в области безопасности» после начала Россией спецоперации на Украине.

В настоящее время «прямых военных угроз Финляндии» со стороны России нет, равно как ситуация очень далека от применения ядерного оружия против члена альянса, сказал Корхонен, добавив, что они не видят никакой «необычной деятельности» со стороны Москвы на своем направлении. На вопрос о том, что Хельсинки может дать НАТО, Корхорнен ответил, что у них есть «сильная национальная оборона» и что, будучи членом альянса, защита «будет еще более эффективной».

«У нас сильная оборона, у нас есть очень способные пограничники, и я думаю, что сейчас мы бодрствуем, поэтому я думаю, что граница очень безопасна», — сказал он. 

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. Днем ранее Финляндия и Швеция  заключили новое соглашение в сфере безопасности с Великобританией, которое «позволит повысить уровень безопасности в Европе». Британское королевство сможет увеличить свое военное присутствие в обеих странах путем размещения боевой техники и личного состава.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО «безусловной угрозой России». Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил, что вступление Хельсинки в альянс сделает его целью для российских войск. Издание Expressen в свою очередь сообщило, что Швеция может принять официальное решение по заявке в НАТО 16 мая после дополнительного заседания правительства.

Ранее по теме: Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целью ВС РФ при размещении сил НАТО

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных