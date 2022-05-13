Постпред Финляндии при НАТО не увидел прямых военных угроз со стороны России

В настоящее время «прямых военных угроз Финляндии» со стороны России нет, равно как ситуация очень далека от применения ядерного оружия против члена альянса, сказал Корхонен, добавив, что они не видят никакой «необычной деятельности» со стороны Москвы на своем направлении. На вопрос о том, что Хельсинки может дать НАТО, Корхорнен ответил, что у них есть «сильная национальная оборона» и что, будучи членом альянса, защита «будет еще более эффективной».