Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целью ВС РФ при размещении сил НАТО
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.
«Когда они станут членами НАТО, это спровоцирует определенные зеркальные шаги со стороны России, которые обычно затрагивают страны-члены альянса. Это означает, что если там будут размещены подразделения НАТО, эти территории станут целями, возможными целями для ударов — точно так же, как российские территории становятся целями для ударов стран НАТО», — подчеркнул Полянский.
По его словам, НАТО является врагом России. Когда страны вступят в альянс, то сменят свой статус в отношениях с Россией — с нейтрального до члена альянса-врага. Дипломат добавил, что окончательное решение останется за правительством и населением Швеции и Финляндии. «Им решать, но, конечно, мы вынуждены будем предпринять определенные военные шаги», — заключил он.
Ранее сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. Накануне обе страны заключили новое соглашение в сфере безопасности с Великобританией, которое «позволит повысить уровень безопасности в Европе». Британское королевство сможет увеличить свое военное присутствие в обеих странах путем размещения боевой техники и личного состава.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО «безусловной угрозой России». Издание Expressen, в свою очередь, сообщило, что Швеция может принять официальное решение по заявке в НАТО 16 мая после дополнительного заседания правительства.