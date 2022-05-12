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Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целью ВС РФ при размещении сил НАТО

Ведомости

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО и последующее размещение в них подразделений альянса сделает эти территории возможными целями для военных России, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News.  

«Когда они станут членами НАТО, это спровоцирует определенные зеркальные шаги со стороны России, которые обычно затрагивают страны-члены альянса. Это означает, что если там будут размещены подразделения НАТО, эти территории станут целями, возможными целями для ударов — точно так же, как российские территории становятся целями для ударов стран НАТО», — подчеркнул Полянский.

По его словам, НАТО является врагом России. Когда страны вступят в альянс, то сменят свой статус в отношениях с Россией — с нейтрального до члена альянса-врага. Дипломат добавил, что окончательное решение останется за правительством и населением Швеции и Финляндии. «Им решать, но, конечно, мы вынуждены будем предпринять определенные военные шаги», — заключил он.

Ранее сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. Накануне обе страны заключили новое соглашение в сфере безопасности с Великобританией, которое «позволит повысить уровень безопасности в Европе». Британское королевство сможет увеличить свое военное присутствие в обеих странах путем размещения боевой техники и личного состава.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вступление Финляндии в НАТО «безусловной угрозой России». Издание Expressen, в свою очередь, сообщило, что Швеция может принять официальное решение по заявке в НАТО 16 мая после дополнительного заседания правительства.

Ранее по теме: Россия предпримет ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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