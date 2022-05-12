Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целью ВС РФ при размещении сил НАТО

По его словам, НАТО является врагом России. Когда страны вступят в альянс, то сменят свой статус в отношениях с Россией — с нейтрального до члена альянса-врага. Дипломат добавил, что окончательное решение останется за правительством и населением Швеции и Финляндии. «Им решать, но, конечно, мы вынуждены будем предпринять определенные военные шаги», — заключил он.