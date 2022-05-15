Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО
Финляндия официально заявила о своем решении вступить в НАТО. Об этом говорится в заявлении правительства республики, передает «РИА Новости».
Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил в воскресенье, что страна подаст заявку на вступление в военный альянс, пишет также агентство Reuters.
Накануне финский президент в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что страна намерена в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. Глава государства заявил, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в альянс, а также военная спецоперация на Украине «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии».
Путин в свою очередь подчеркнул, что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», сообщили в Кремле. Он отметил, что изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.
Ранее замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Россия не будет отвечать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО «на эмоциях», однако это решение не останется без политической реакции.
12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали скорейшее вступление страны в НАТО. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для России: «Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным».