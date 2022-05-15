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Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО

Ведомости

Финляндия официально заявила о своем решении вступить в НАТО. Об этом говорится в заявлении правительства республики, передает «РИА Новости».

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил в воскресенье, что страна подаст заявку на вступление в военный альянс, пишет также агентство Reuters.

Накануне финский президент в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что страна намерена в ближайшие дни подать заявку на членство в НАТО. Глава государства заявил, что прошлогодние требования России, направленные на предотвращение вступления страны в альянс, а также военная спецоперация на Украине «фундаментально изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии».

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Путин в свою очередь подчеркнул, что «отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует», сообщили в Кремле. Он отметил, что изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.

Ранее замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что Россия не будет отвечать на вступление Финляндии и Швеции в НАТО «на эмоциях», однако это решение не останется без политической реакции.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали скорейшее вступление страны в НАТО. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для России: «Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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