Путин обсудил с Совбезом возможные угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ ход спецоперации на Украине, потенциальные риски, связанные со вступлением Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, а также другие вопросы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Наряду с текущими вопросами министр обороны (Сергей) Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции <…> Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — рассказал Песков (цитата по «РИА Новости»). Также участники совещания обсудили вопросы, касающиеся саммита ОДКБ, который пройдет 16 мая.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. До этого Финляндия и Швеция заключили новое соглашение о безопасности с Великобританией, согласно которому Соединенное королевство сможет разместить в обеих странах боевую технику и личный состав.
Песков ранее назвал решение Финляндии вступить в НАТО «безусловной угрозой» России. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd News заявил, что вступление Финляндии в альянс сделает ее целью для российских военных при размещении инфраструктуры альянса. По данным издания Expressen, Швеция может принять официальное решение, вступать или не вступать в НАТО, 16 мая после дополнительного заседания правительства.
Постпред Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил в интервью CNN, что Хельсинки не видит прямых военных угроз со стороны России, однако заявка на вступление в НАТО – это результат «очень резких изменений обстановки в области безопасности» после начала спецоперации на Украине.