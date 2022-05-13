Путин обсудил с Совбезом возможные угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Песков ранее назвал решение Финляндии вступить в НАТО «безусловной угрозой» России. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd News заявил, что вступление Финляндии в альянс сделает ее целью для российских военных при размещении инфраструктуры альянса. По данным издания Expressen, Швеция может принять официальное решение, вступать или не вступать в НАТО, 16 мая после дополнительного заседания правительства.