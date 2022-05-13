Газета
Политика

Путин обсудил с Совбезом возможные угрозы от вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ ход спецоперации на Украине, потенциальные риски, связанные со вступлением Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, а также другие вопросы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наряду с текущими вопросами министр обороны (Сергей) Шойгу проинформировал участников совещания о ходе специальной военной операции <…> Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — рассказал Песков (цитата по «РИА Новости»). Также участники совещания обсудили вопросы, касающиеся саммита ОДКБ, который пройдет 16 мая.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО в ближайшие дни. До этого Финляндия и Швеция заключили новое соглашение о безопасности с Великобританией, согласно которому Соединенное королевство сможет разместить в обеих странах боевую технику и личный состав.

Песков ранее назвал решение Финляндии вступить в НАТО «безусловной угрозой» России. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd News заявил, что вступление Финляндии в альянс сделает ее целью для российских военных при размещении инфраструктуры альянса. По данным издания Expressen, Швеция может принять официальное решение, вступать или не вступать в НАТО, 16 мая после дополнительного заседания правительства.

Постпред Финляндии при НАТО Клаус Корхонен заявил в интервью CNN, что Хельсинки не видит прямых военных угроз со стороны России, однако заявка на вступление в НАТО – это результат «очень резких изменений обстановки в области безопасности» после начала спецоперации на Украине.

Ранее по теме: Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целью ВС РФ при размещении сил НАТО

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных