Захарова: ответ России на вступление Финляндии в НАТО станет сюрпризом
Ответ России на решение Финляндии вступить в НАТО будет сюрпризом, а сами меры будут приниматься Министерством обороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передают «РИА Новости».
Отвечая на вопрос, как Россия отреагирует на вступление в альянс соседней страны, Захарова отметила, что это будет «сюрприз», и переадресовала вопрос в Минобороны. «Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», – пояснила представитель МИДа.
18 мая Финляндия и Швеция передали генсекретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в Североатлантический альянс. О своем решении Финляндия сообщила 15 мая, Швеция – 16 мая.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Москвы нет проблем с этими двумя странами. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст непосредственной угрозы для Москвы, однако расширение военной инфраструктуры альянса на эту территорию, по словам президента, вызовет ответ со стороны России.