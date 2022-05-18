Захарова: ответ России на вступление Финляндии в НАТО станет сюрпризом

Отвечая на вопрос, как Россия отреагирует на вступление в альянс соседней страны, Захарова отметила, что это будет «сюрприз», и переадресовала вопрос в Минобороны. «Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», – пояснила представитель МИДа.