Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО
Послы Финляндии и Швеции передали генсекретарь НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в Североатлантический альянс. Церемония транслировалась на сайте НАТО. Власти Финляндии заявили, что решили подать официальную заявку на вступление в НАТО, 15 мая. На следующий день о таком решении заявила Швеция.
Заявки двух стран на вступление сначала должны рассмотреть в Совете НАТО. После этого соглашение о членстве необходимо ратифицировать на национальном уровне во всех 30 странах альянса. При этом Турция заявила, что выступает против вступления стран в Североатлантический альянс. 16 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявки Хельсинки и Осло, потому что они отказали Анкаре в экстрадиции подозреваемых в причастности к террористическим организациям.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Москвы нет проблем с Хельсинки и Осло. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст непосредственной угрозы России, однако расширение военной инфраструктуры альянса на эту территорию, по словам президента, вызовет ответ со стороны России.