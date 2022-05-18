Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Заявки двух стран на вступление сначала должны рассмотреть в Совете НАТО. После этого соглашение о членстве необходимо ратифицировать на национальном уровне во всех 30 странах альянса. При этом Турция заявила, что выступает против вступления стран в Североатлантический альянс. 16 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявки Хельсинки и Осло, потому что они отказали Анкаре в экстрадиции подозреваемых в причастности к террористическим организациям.