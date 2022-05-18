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Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Ведомости

Послы Финляндии и Швеции передали генсекретарь НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление в Североатлантический альянс. Церемония транслировалась на сайте НАТО. Власти Финляндии заявили, что решили подать официальную заявку на вступление в НАТО, 15 мая. На следующий день о таком решении заявила Швеция.

Заявки двух стран на вступление сначала должны рассмотреть в Совете НАТО. После этого соглашение о членстве необходимо ратифицировать на национальном уровне во всех 30 странах альянса. При этом Турция заявила, что выступает против вступления стран в Североатлантический альянс. 16 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявки Хельсинки и Осло, потому что они отказали Анкаре в экстрадиции подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Москвы нет проблем с Хельсинки и Осло. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создаст непосредственной угрозы России, однако расширение военной инфраструктуры альянса на эту территорию, по словам президента, вызовет ответ со стороны России.

Ранее по теме: Швеция вслед за Финляндией вступает официально в НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных