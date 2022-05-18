Турция заблокировала переговоры о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Агентство Bloomberg ранее сообщило условия, выдвинутые Турцией, за одобрение вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По информации агентства, Анкара хочет, чтобы ее вновь включили в программу перспективных самолетов F-35, участие в которой ей было запрещено после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У нее также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для своего авиапарка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением системами С-400.