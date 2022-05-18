Турция заблокировала переговоры о принятии Финляндии и Швеции в НАТО
Турция заблокировала начало переговоров между странами НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс, сообщили источники Financial Times.
По информации газеты, послы стран НАТО встретились в среду, 18 мая, чтобы обсудить заявки на вступление в блок, которые подали Хельсинки и Стокгольм, но Анкара не дала переговорам начаться. Информацию о приостановке процесса переговоров подтвердил турецкий чиновник.
«Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО, мы лишь хотим достичь соглашения. Чем скорее мы сможем достичь соглашения, тем быстрее начнутся переговоры о принятии», — подчеркнул он. Для запуска процедуры принятия в НАТО Швеции и Финляндии их заявки должны ратифицировать все 30 членов альянса, однако сначала необходимо опубликовать протокол о вступлении и официально пригласить две страны присоединиться.
В НАТО отказались комментировать информацию о блокировке переговоров и привели заявление генсека Йенса Столтенберга о том, что «необходимо учитывать интересы безопасности всех союзников».
Агентство Bloomberg ранее сообщило условия, выдвинутые Турцией, за одобрение вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По информации агентства, Анкара хочет, чтобы ее вновь включили в программу перспективных самолетов F-35, участие в которой ей было запрещено после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У нее также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для своего авиапарка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением системами С-400.
14 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, потому что обе страны открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана и ее сирийский филиал, которые Турция считает террористическими организациями. 16 мая президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявки Хельсинки и Стокгольма, потому что они отказали Анкаре в экстрадиции подозреваемых в причастности к террористическим организациям.