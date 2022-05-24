Турция попросит у Швеции и Финляндии письменные гарантии перед вступлением в НАТО
Турция хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии о прекращении поддержки терроризма, прежде чем согласиться на их вступление в НАТО, передает газета Hurriyet заявление министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу.
«Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия хотели направить к нам делегации, и наш президент принял это предложение, сказав, что нашим приоритетом является дипломатия», - заявил Чавушоглу.
По его словам, еще одним требованием Турции к скандинавским странам является отмена санкций на поставки продукции оборонной промышленности в республику. Для обсуждения этой темы могут пройти переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с представителями трех стран, однако Чавушоглу не уточнил, когда и где может пройти такая встреча.
18 мая послы Финляндии и Швеции передали генсекретарю альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на одобрение заявок Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.
Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, еще 16 мая. Чавушоглу ранее пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.
Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, в свою очередь, считает, что разногласия с Турцией по вопросу членства Финляндии в НАТО могут быть урегулированы через несколько недель.