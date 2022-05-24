Турция попросит у Швеции и Финляндии письменные гарантии перед вступлением в НАТО

По его словам, еще одним требованием Турции к скандинавским странам является отмена санкций на поставки продукции оборонной промышленности в республику. Для обсуждения этой темы могут пройти переговоры генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с представителями трех стран, однако Чавушоглу не уточнил, когда и где может пройти такая встреча.