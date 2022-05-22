Финляндия намерена урегулировать разногласия с Турцией по НАТО за несколько недель

Позднее Эрдоган в разговоре с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что страна поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если те ясно продемонстрируют, что они солидарны с Турцией в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности. Глава государства также поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он заявил о «естественном праве [Анкары] ожидать уважения и поддержки законной и решительной борьбы Турции против явной угрозы национальной безопасности и народу».