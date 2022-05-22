Финляндия намерена урегулировать разногласия с Турцией по НАТО за несколько недель
Разногласия с Турцией по вопросу членства Финляндии в НАТО могут быть урегулированы через несколько недель, заявил в интервью телеканалу Yle глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
«Переговоры продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель», — приводит слова Хаависто газета Star (цитата по «РИА Новости»).
Министр также заявил, что Хельсинки может дать Анкаре гарантии того, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) будут более тщательно отслеживаться. Хаависто «настроен оптимистично» по урегулированию разногласий с Турцией, передает Star.
Турция заблокировала рассмотрение поданных 18 мая заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, сообщили ранее Financial Times (FT) и агентство DPA. Послы стран – членов НАТО встретились в этот день с целью начать переговоры о вступлении в альянс этих скандинавских стран, но из позиции Турции стало ясно, что голосование о начале рассмотрения заявок не состоится.
Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на одобрение заявок Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.
Эрдоган еще 16 мая заявил, что Турция не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.
Позднее Эрдоган в разговоре с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что страна поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если те ясно продемонстрируют, что они солидарны с Турцией в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности. Глава государства также поговорил с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он заявил о «естественном праве [Анкары] ожидать уважения и поддержки законной и решительной борьбы Турции против явной угрозы национальной безопасности и народу».