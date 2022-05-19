Турция может снять возражения против расширения НАТО, если ей пойдут навстречу

Неназванный представитель властей Турции подтвердил FT, что Анкара затормозила процесс, но настоял на том, что Турция не исключает перспективы присоединения Швеции и Финляндии. «Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Мы хотим достичь соглашения <...> Чем раньше мы сможем прийти к соглашению, тем раньше можно будет начать обсуждение вступления». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу НАТО.