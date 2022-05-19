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Турция может снять возражения против расширения НАТО, если ей пойдут навстречу

Но сделать это Швеции и Финляндии будет трудно
Алексей Никольский Глеб Мишутин
Из-за позиции Анкары вступление Швеции и Финляндии в НАТО может затянуться / Adem ALTAN / AFP

Турция заблокировала рассмотрение поданных 18 мая заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, сообщили Financial Times (FT) и агентство DPA. Послы стран – членов НАТО встретились в этот день с целью начать переговоры о вступлении в альянс этих скандинавских стран, но из позиции Турции стало ясно, что голосование о начале рассмотрения заявок не состоится, сообщает FT. Подобные решения в НАТО принимаются консенсусом.

Неназванный представитель властей Турции подтвердил FT, что Анкара затормозила процесс, но настоял на том, что Турция не исключает перспективы присоединения Швеции и Финляндии. «Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Мы хотим достичь соглашения <...> Чем раньше мы сможем прийти к соглашению, тем раньше можно будет начать обсуждение вступления». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных