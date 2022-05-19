Турция может снять возражения против расширения НАТО, если ей пойдут навстречу

Турция может снять возражения против расширения НАТО, если ей пойдут навстречуНо сделать это Швеции и Финляндии будет трудно
Турция заблокировала рассмотрение поданных 18 мая заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО, сообщили Financial Times (FT) и агентство DPA. Послы стран – членов НАТО встретились в этот день с целью начать переговоры о вступлении в альянс этих скандинавских стран, но из позиции Турции стало ясно, что голосование о начале рассмотрения заявок не состоится, сообщает FT. Подобные решения в НАТО принимаются консенсусом.
Неназванный представитель властей Турции подтвердил FT, что Анкара затормозила процесс, но настоял на том, что Турция не исключает перспективы присоединения Швеции и Финляндии. «Мы не говорим, что они не могут быть членами НАТО. Мы хотим достичь соглашения <...> Чем раньше мы сможем прийти к соглашению, тем раньше можно будет начать обсуждение вступления». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу НАТО.