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Опыт спецоперации привел к отказу ВМФ от закупок патрульных корветов

Их вооружение и мореходность оказались недостаточными
Алексей Никольский
Министерство обороны заказало в 2014–2015 гг. в общей сложности шесть корветов проекта 22160 (головной «Василий Быков» (на фото) и пять серийных) / Пресс-служба президента России

Военно-морской флот России откажется от заключения контракта на серию из шести патрульных кораблей (корветов) проекта 22160 из-за несоответствия их тактико-технических характеристик боевым условиям применения, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

«Серия патрульных кораблей проекта 22160 продолжена не будет и завершится сдачей Черноморскому флоту в следующем году последнего корвета серии», – сказал собеседник агентства. Он пояснил, что флот не вполне устраивают характеристики и оборудование корветов, испытанных в ходе их боевого применения в специальной военной операции (СВО). Констатированы недостаточная мореходность, слишком легкое бронирование и уязвимость силовых установок, а также слабое противовоздушное вооружение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных