Опыт спецоперации привел к отказу ВМФ от закупок патрульных корветов

«Серия патрульных кораблей проекта 22160 продолжена не будет и завершится сдачей Черноморскому флоту в следующем году последнего корвета серии», – сказал собеседник агентства. Он пояснил, что флот не вполне устраивают характеристики и оборудование корветов, испытанных в ходе их боевого применения в специальной военной операции (СВО). Констатированы недостаточная мореходность, слишком легкое бронирование и уязвимость силовых установок, а также слабое противовоздушное вооружение.