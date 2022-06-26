Куратор регионов в «Росатоме» Андрей Полосин возглавит факультет социальных наук ВШЭ

На этой должности он обеспечивал проведение предвыборных кампаний на территории присутствия «Росатома», говорит политтехнолог, который сотрудничал с Полосиным на выборах. Главной его задачей был GR в этих регионах, т. е. общение с представителями властей, отстаивание интересов ЗАТО и т. д., говорит собеседник, близкий к АП.