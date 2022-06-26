Куратор регионов в «Росатоме» Андрей Полосин возглавит факультет социальных наук ВШЭ

Куратор регионов в «Росатоме» Андрей Полосин возглавит факультет социальных наук ВШЭНе исключено, что он будет совмещать должности в вузе и госкорпорации
В ближайшее время факультет социальных наук ВШЭ вместо Андрея Мельвиля может возглавить директор департамента «Росатома» по взаимодействию с регионами Андрей Полосин. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к администрации президента (АП), собеседник, близкий к ВШЭ, подтвердили два знакомых Полосина и источник в «Росатоме».
Полосин не хочет покидать «Росатом» и сейчас рассматривается вариант совмещения должностей в госкорпорации и ВШЭ, говорит знакомый Полосина. Источник в «Росатоме» подтверждает, что назначение нового декана ожидается в ближайшее время: «К примеру, 27 июня у Полосина запланирована встреча со студентами». По словам этого собеседника «Ведомостей», также возможен вариант совмещения сразу двух должностей.
Полосин, представители «Росатома» не ответили на запросы «Ведомостей» к моменту сдачи материала в печать.
«Такое назначение в настоящее время готовится, – подтвердил «Ведомостям» представитель ВШЭ. – Это связано с тем, что Андрей Мельвиль, руководивший факультетом с 2014 г., попросил дать ему возможность сосредоточиться на научной работе. Он планирует занять пост научного руководителя факультета социальных наук университета».
Близкий к АП источник «Ведомостей» подтвердил, что кандидатура Полосина обсуждалась для назначения в ВШЭ. «Он занимался социологией, политтехнологиями, поэтому у него достаточно компетенций, чтобы возглавить факультет. Он был согласован АП», – говорит он.
Полосин до 2007 г. работал политтехнологом «на фрилансе», после чего занимался регионами в должности советника управления президента по внутренней политике (УВП). В Кремле за внутреннюю политику на тот момент отвечал Владислав Сурков.
В «Росатом», которым тогда руководил Сергей Кириенко, Полосин пришел в 2011 г. С 2014 по 2017 г. работал заместителем начальника управления по работе с регионами – начальником подразделения был Александр Харичев, знакомый Полосину еще по работе в УВП.
Из «Росатома» на Старую площадь Харичев ушел в 2017 г. (возглавил управление президента по обеспечению деятельности Госсовета), когда Кириенко стал первым заместителем руководителя АП, ответственным за внутреннюю политику. Полосин стал преемником Харичева, ответственным в госкорпорации за регионы.
На этой должности он обеспечивал проведение предвыборных кампаний на территории присутствия «Росатома», говорит политтехнолог, который сотрудничал с Полосиным на выборах. Главной его задачей был GR в этих регионах, т. е. общение с представителями властей, отстаивание интересов ЗАТО и т. д., говорит собеседник, близкий к АП.
«Это крайне трудозатратная и утомительная работа», – отмечает он. В любом случае опыт Полосина будет востребован на одном из ключевых «политических» факультетов ВШЭ, добавляет собеседник, близкий к Старой площади.
Это не первое подобное назначение. В ноябре 2021 г., как писали «Ведомости», руководителем факультета городского и регионального развития ВШЭ стал Евгений Михайленко, который до этого отвечал за социологию и работу с экспертами в управлении Харичева.