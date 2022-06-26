Украина больше не стремится в НАТО, заявляют в Киеве

Украина не будет предпринимать шагов по вступлению в НАТО, так как члены альянса отвергли ее устремления, заявил в опубликованном 25 июня интервью британской Financial Times заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, присоединение Киева к военному блоку невозможно в краткосрочной перспективе. При этом Жовква выразил надежду, что НАТО подтвердит тесное партнерство с украинской стороной на саммите в Мадриде, который состоится 28–30 июня.