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Украина больше не стремится в НАТО, заявляют в Киеве

Доверять этим заявлениям нельзя, считают эксперты
Алексей Никольский
РИА Новости

Украина не будет предпринимать шагов по вступлению в НАТО, так как члены альянса отвергли ее устремления, заявил в опубликованном 25 июня интервью британской Financial Times заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, присоединение Киева к военному блоку невозможно в краткосрочной перспективе. При этом Жовква выразил надежду, что НАТО подтвердит тесное партнерство с украинской стороной на саммите в Мадриде, который состоится 28–30 июня.

Вступление Украины в НАТО никогда не обсуждалось официально в альянсе, сообщил испанской газете El Pais министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. По словам министра, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Украину не рассматривают как кандидата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных