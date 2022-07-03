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В «Справедливой России» начали обсуждать кандидата в депутаты от Ярославской области

Среди них – Марина Ким и Олег Шеин, говорят источники «Ведомостей»
Максим Иванов
Марина Ким в 2021 г. баллотировалась в депутаты Госдумы, а в 2022 г. ее называют одним из кандидатов на замещение потенциально вакантного мандата / Евгений Разумный / Ведомости

Депутатом Госдумы от Ярославской области может стать телеведущая, секретарь президиума центрального совета «Справедливой России» Марина Ким, которая отвечает в партии за информационную политику. Об этом «Ведомостям» рассказали два справоросса. Во всяком случае, это один из сценариев на случай, если после региональных выборов 2022 г. мандат депутата Госдумы от данного региона станет вакантным. «Пока партийных решений нет», – подчеркнул источник в руководстве «Справедливой России».

О том, что место на Охотном ряду может освободиться, 24 июня писал «Коммерсантъ». В частности, как указывала газета со ссылкой на источники, может быть заключена «предвыборная сделка», в рамках которой «Справедливая Россия» откажется от участия в выборах губернатора Ярославской области против врио Михаила Евраева в обмен на сенаторский пост. В качестве кандидата в Совет федерации (СФ) от партии был назван актер Николай Бурляев, избранный в 2021 г. по списку партии от Ярославской области – он шел вторым номером после справоросса, депутата Госдумы всех созывов Анатолия Грешневикова.

Такой вариант «размена» рассматривался Евраевым, говорит источник, близкий к властям региона, но пока неизвестно, будет ли вопрос урегулирован до конца, поскольку он требует согласования со спикером верхней палаты парламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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