В «Справедливой России» начали обсуждать кандидата в депутаты от Ярославской области

В «Справедливой России» начали обсуждать кандидата в депутаты от Ярославской областиСреди них – Марина Ким и Олег Шеин, говорят источники «Ведомостей»
Депутатом Госдумы от Ярославской области может стать телеведущая, секретарь президиума центрального совета «Справедливой России» Марина Ким, которая отвечает в партии за информационную политику. Об этом «Ведомостям» рассказали два справоросса. Во всяком случае, это один из сценариев на случай, если после региональных выборов 2022 г. мандат депутата Госдумы от данного региона станет вакантным. «Пока партийных решений нет», – подчеркнул источник в руководстве «Справедливой России».
О том, что место на Охотном ряду может освободиться, 24 июня писал «Коммерсантъ». В частности, как указывала газета со ссылкой на источники, может быть заключена «предвыборная сделка», в рамках которой «Справедливая Россия» откажется от участия в выборах губернатора Ярославской области против врио Михаила Евраева в обмен на сенаторский пост. В качестве кандидата в Совет федерации (СФ) от партии был назван актер Николай Бурляев, избранный в 2021 г. по списку партии от Ярославской области – он шел вторым номером после справоросса, депутата Госдумы всех созывов Анатолия Грешневикова.
Такой вариант «размена» рассматривался Евраевым, говорит источник, близкий к властям региона, но пока неизвестно, будет ли вопрос урегулирован до конца, поскольку он требует согласования со спикером верхней палаты парламента.