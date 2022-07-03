В «Справедливой России» начали обсуждать кандидата в депутаты от Ярославской области

О том, что место на Охотном ряду может освободиться, 24 июня писал «Коммерсантъ». В частности, как указывала газета со ссылкой на источники, может быть заключена «предвыборная сделка», в рамках которой «Справедливая Россия» откажется от участия в выборах губернатора Ярославской области против врио Михаила Евраева в обмен на сенаторский пост. В качестве кандидата в Совет федерации (СФ) от партии был назван актер Николай Бурляев, избранный в 2021 г. по списку партии от Ярославской области – он шел вторым номером после справоросса, депутата Госдумы всех созывов Анатолия Грешневикова.