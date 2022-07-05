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Спикеры сменятся в большинстве заксобраний и горсоветов по итогам выборов

Во всех регионах это были единороссы, которые не пошли на праймериз либо проиграли их
Екатерина Гробман Анна Нараева
Избиравшиеся от «Единой России» спикеры-старожилы (на фото – Алексей Мачнев) могут покинуть региональные парламенты / Анна Исакова / фотослужба Госдумы / ТАСС

В ближайшее время в регионах завершится процесс выдвижения кандидатов в депутаты законодательных собраний и горсоветов. В Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, а также Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях выберут депутатов заксобраний. Также пройдет 11 кампаний по выборам депутатов региональных столиц: в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.

Во всех вышеперечисленных советах спикерами были представители «Единой России». «У нас есть понимание, что по итогам выборов повторно участвуют в выборах лишь треть председателей заксобраний и одна четверть спикеров советов административных центров, остальные прошлые спикеры не участвовали в праймериз либо проиграли их», – сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Он подчеркнул, что обновление депутатского корпуса среди единороссов должно быть не менее чем на 25%, но пока это предварительная информация, так как процесс выдвижения еще не завершился. Сами праймериз завершились 30 мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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