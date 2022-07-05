Спикеры сменятся в большинстве заксобраний и горсоветов по итогам выборов

Во всех вышеперечисленных советах спикерами были представители «Единой России». «У нас есть понимание, что по итогам выборов повторно участвуют в выборах лишь треть председателей заксобраний и одна четверть спикеров советов административных центров, остальные прошлые спикеры не участвовали в праймериз либо проиграли их», – сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Он подчеркнул, что обновление депутатского корпуса среди единороссов должно быть не менее чем на 25%, но пока это предварительная информация, так как процесс выдвижения еще не завершился. Сами праймериз завершились 30 мая.