Спикеры сменятся в большинстве заксобраний и горсоветов по итогам выборов

Спикеры сменятся в большинстве заксобраний и горсоветов по итогам выборовВо всех регионах это были единороссы, которые не пошли на праймериз либо проиграли их
В ближайшее время в регионах завершится процесс выдвижения кандидатов в депутаты законодательных собраний и горсоветов. В Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, а также Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях выберут депутатов заксобраний. Также пройдет 11 кампаний по выборам депутатов региональных столиц: в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.
Во всех вышеперечисленных советах спикерами были представители «Единой России». «У нас есть понимание, что по итогам выборов повторно участвуют в выборах лишь треть председателей заксобраний и одна четверть спикеров советов административных центров, остальные прошлые спикеры не участвовали в праймериз либо проиграли их», – сказал «Ведомостям» замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Он подчеркнул, что обновление депутатского корпуса среди единороссов должно быть не менее чем на 25%, но пока это предварительная информация, так как процесс выдвижения еще не завершился. Сами праймериз завершились 30 мая.