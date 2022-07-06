Госдума отработала сессию по законам спецоперации

Часть же инициатив, которые обсуждались на высоком уровне, так и не были оперативно приняты. Среди них – законопроект о введении внешнего управления в компаниях в случае ухода их владельцев из России (разработанный в правительстве законопроект, как говорили источники «Ведомостей», попросили внести депутатов, чтобы он пугал, но не чрезмерно иностранных партнеров). Из этого же ряда – законопроект о наказании за исполнение санкций на территории России, также внесенный не Белым домом, а парламентариями. Не были приняты поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют бизнесу и другим лицам не исполнять обязательства, если это становится «окончательно невозможным» при введении «ограничительных мер».