Госдума отработала сессию по законам спецоперации

Госдума отработала сессию по законам спецоперацииКак депутаты боролись с санкциями и предотвращали антироссийские угрозы
Депутаты Госдумы 6 июля закрыли сессию: формально она началась в январе в условиях пандемии, но реальный старт ей можно было бы дать месяцем позже. 15 февраля все фракции поддержали обращения КПРФ к президенту о признании независимости ДНР и ЛНР. 21 февраля, выслушав Совет безопасности, президент объявил о признании республик, а еще через три дня началась спецоперация на Украине. С этого момента сессия проходила под знаком борьбы за Донбасс и с последовавшими антироссийскими санкциями.
За эти полгода Госдума приняла 361 закон, заявил на закрытии сессии спикер Вячеслав Володин. Это вдвое больше, чем в более короткую осеннюю сессию 2021 г. (143 закона). Его первый заместитель Александр Жуков напомнил, что палате пришлось принять «несколько десятков» антисанкционных законов, в том числе о введении моратория на проверки бизнеса, кредитных каникулах, параллельном импорте, меры поддержки российских инвесторов и др.
С конца февраля 2022 г. большинство инициатив по поддержке экономики вносились Белым домом и принимались депутатами очень быстро. Например, за один день Дума умудрилась принять закон о возможности размещать средства ФНБ в государственных ценных бумагах и направлять на покупку акций российских эмитентов; поправки в Воздушный кодекс, позволившие регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Под конец сессии Госдума за неделю приняла правительственный законопроект о праве Белого дома вводить «спецмеры», которые позволяют ему в упрощенном порядке устанавливать правила госзакупок для «удовлетворения потребностей» в рамках спецоперации на Украине.
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законодательные инициативы еще остались в портфеле Госдумы на конец сессии
«Я бы не сказал, что процесс законотворчества после начала спецоперации сильно поменялся. Он ускорился, это да, но это связно с тем, что многие антисанкционные меры принимались быстро для поддержки наших компаний. Но, например, поправки в Налоговый кодекс на площадке Думы существенно дорабатывались», – заявил «Ведомостям» Жуков. Он подтверждает, что антисанкционные меры в основном вносило правительство. Принимались и депутатские инициативы, подчеркивает он. Правительство отвечает за экономику, поэтому вносит инициативы по своему профилю, поясняет политолог Алексей Макаркин. Впрочем, и депутатские законопроекты обычно согласованы исполнительной властью, говорит он.
Инициативы парламентариев эти месяцы регулировали то, что не связано с экономикой. К примеру, с их подачи приняты законы, которые вводят уголовную ответственность за публичное распространение фейков об использовании вооруженных сил РФ и устанавливают запрет на дискредитацию госорганов в связи с их деятельностью за рубежом; вводят внесудебный отзыв лицензии СМИ; расширяют понятие иностранных агентов и т. д. «Такие инициативы направлены на нормализацию информационного поля, безопасность, и правильно, что в нынешней ситуации их быстро рассмотрели», – заявил депутат Александр Ющенко (КПРФ).
В этой сессии было больше консенсусных решений, говорит замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов: «Работа в целом активизировалась, темп принятия законопроектов усилился, и их в целом было принято больше, чем раньше». В Госдуме стало меньше споров по непринципиальным вопросам, говорит и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев: «Теперь депутаты соревнуются в том, кто предложит более эффективные меры для поддержки людей и экономики».
Часть же инициатив, которые обсуждались на высоком уровне, так и не были оперативно приняты. Среди них – законопроект о введении внешнего управления в компаниях в случае ухода их владельцев из России (разработанный в правительстве законопроект, как говорили источники «Ведомостей», попросили внести депутатов, чтобы он пугал, но не чрезмерно иностранных партнеров). Из этого же ряда – законопроект о наказании за исполнение санкций на территории России, также внесенный не Белым домом, а парламентариями. Не были приняты поправки в Гражданский кодекс, которые позволяют бизнесу и другим лицам не исполнять обязательства, если это становится «окончательно невозможным» при введении «ограничительных мер».
Было перенесено на будущее рассмотрение инициатив из времен до спецоперации, к примеру о реформе местного самоуправления. Но в целом это не удивительно.
В приоритете у Госдумы были законопроекты, связанные с обеспечением безопасности государства и стабилизацией экономической ситуации, говорит политолог Константин Костин: «Во время пандемии были законопроекты, связанные с охраной здоровья граждан и также поддержкой экономики. Теперь мы живем в другой реальности, и деятельность всех элементов государственной машины, в том числе и законодательной власти, перестраивается в соответствии с [новыми] задачами». По словам политтехнолога Олега Захарова, действия Госдумы стали «волонтерским ответом» на «входящие вызовы». В это время, считает он, «имевшая место всегда аппаратная конкуренция Думы и правительства в части внесения отвечающих запросам времени законопроектов ушла в прошлое».