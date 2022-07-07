Эксперты оценили поведение провластного электората на выборах

Эксперты оценили поведение провластного электората на выборахПоддержка «Единой России» будет зависеть от состояния социальной сферы в регионах
Военная спецоперация на Украине и связанное с ней санкционное давление привели к высокой консолидации общества вокруг власти, резюмировал в ходе экспертного круглого стола Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) председатель его правления Константин Костин. Обсуждение было посвящено старту избирательной кампании в регионах России.
По его оценке, одобрение власти конвертируется в поддержку гражданами «Единой России». Рейтинги партии власти действительно растут с начала военной спецоперации: согласно опросам ФОМа, в мае 2021 г. за нее готовы были голосовать около 32% опрошенных, а уже в июне этого года – 41%. Поддержка военной спецоперации среди граждан, согласно опросу ВЦИОМа, на июнь 2022 г. достигла 72%. Эксперт по региональной политике Виталий Иванов обратил внимание на то, что не все регионы смогут воспользоваться этим «электоральным бонусом» для кандидатов власти, в том числе от «Единой России».
Объединение вокруг власти и отсутствие дискуссии думских партий по поводу внешнеполитических вопросов эксперты называют «донбасским консенсусом» (по аналогии с «крымским консенсусом» 2014 г.). КПРФ, к примеру, не будет использовать тему военной спецоперации в предвыборной кампании в регионах, заявил «Ведомостям» пресс-секретарь партии и депутат Госдумы Александр Ющенко. Акцент, по его словам, будет сделан на обсуждении «экономической составляющей» жизни на местах. Жизнеспособность «донбасского консенсуса» напрямую зависит «от того, насколько успешно исполнительная власть на всех уровнях поработает в новых реалиях и сумеет обеспечить устойчивость экономики», говорит Костин.
Как писали «Ведомости» 30 июня, руководство «Единой России» будет строить избирательную кампанию на «трех китах»: акцент будет сделан на вопросах, связанных с военной спецоперацией на Украине. Но не менее важна будет поддержка инфраструктуры регионов, где выбирают депутатов, а также развитие комфортной городской среды, говорил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. Костин считает, что самого факта поддержки гражданами власти и военной спецоперации будет недостаточно для победы в регионах, где обострились экономические проблемы, вызванные санкциями. Поэтому вопрос финансирования социальной сферы будет одним из наиболее актуальных, считает эксперт.
Несмотря на то что политические предпочтения граждан стабильны и консервативны, в условиях военной спецоперации появились «новые несогласные», говорит Костин. По его оценке, они составляют 10% от всего электората, с ними традиционно работает «Яблоко», в этом электоральном сезоне повестку отчасти будут отрабатывать «Новые люди», ожидает эксперт. Представитель партии на звонок «Ведомостей» не ответил. По мнению Костина, влияние несистемной оппозиции на итоги выборной кампании будет в целом незначительным. Многие представители оппозиции находятся в эмиграции и физически не могут присутствовать на выборах, отметил он.