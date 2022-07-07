Эксперты оценили поведение провластного электората на выборах

По его оценке, одобрение власти конвертируется в поддержку гражданами «Единой России». Рейтинги партии власти действительно растут с начала военной спецоперации: согласно опросам ФОМа, в мае 2021 г. за нее готовы были голосовать около 32% опрошенных, а уже в июне этого года – 41%. Поддержка военной спецоперации среди граждан, согласно опросу ВЦИОМа, на июнь 2022 г. достигла 72%. Эксперт по региональной политике Виталий Иванов обратил внимание на то, что не все регионы смогут воспользоваться этим «электоральным бонусом» для кандидатов власти, в том числе от «Единой России».