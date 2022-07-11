Все парламентские партии выдвинули кандидатов на муниципальные выборы в Москве

«Новые люди» выдвинули кандидатов во всех 125 округах на конференции 3 июля, но претендуют не на все мандаты – у них 580 кандидатов. «Наша партия еще в ноябре прошлого года заявляла, что мы не будем работать как платформа для выдвижения, как «Яблоко» пять лет назад. Мы выдвигаем только тех, для кого партия – место для реализации своих идей и самореализации», – сказал на конференции лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.