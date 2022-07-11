Все парламентские партии выдвинули кандидатов на муниципальные выборы в Москве

Все парламентские партии выдвинули кандидатов на муниципальные выборы в МосквеЗакрыть все округа получилось только у «Единой России»
Все парламентские партии провели конференции по выдвижению кандидатов на муниципальные выборы в Москве. «Единая Россия» поборется за все 1417 разыгрываемых в 125 муниципальных округах мандатов.
На прошлых выборах 2017 г. партия охватила практически все округа (выдвинула 1478 кандидатов из требуемых 1502). Предвыборная программа кандидатов партии будет перекликаться с городскими, включая программу мэра Сергея Собянина «Мой район». В нее войдет 47 000 наказов избирателей, которые единороссы начали собирать еще перед выборами в Госдуму 2021 г.
«Наши муниципальные депутаты продолжают работать в этом направлении, поскольку внушительная часть наказов касается как раз именно их полномочий – развития конкретных дворов, микрорайонов, жилых комплексов, улиц и домов», – сказал «Ведомостям» депутат Мосгордумы Александр Козлов («Единая Россия»).
Кандидаты от власти идут и в качестве самовыдвиженцев от общественного объединения «Мой район». Как пояснил «Ведомостям» собеседник, близкий к столичному отделению «Единой России», «Мой район» популярен у москвичей: «Сложно спорить с тем, что уровень комфорта растет, поэтому в данном случае расчет сделан на то, что кандидаты будут ассоциироваться с поддержкой программы мэрии».
Организация «Мой район» учреждена мэром в 2018 г., ее представители в 2022 г. примут участие в выборах в 18 муниципальных округах. Об этом говорится в решении «Моего района», опубликованном в столичных СМИ.
«Справедливая Россия» на конференции 5 июля выдвинула 626 депутатов в 119 муниципальных округах, хотя ранее планировалось охватить все округа, сказал «Ведомостям» председатель совета реготделения и депутат Госдумы Дмитрий Гусев. На прошлых выборах в 2017 г. партия получила 10 мандатов, набрав 8,76%. По словам Гусева, наибольшие надежды справедливороссы возлагают на выборы в Центральном, Западном, Северном и Северо-Западном административных округах (АО). В частности, в Строгине, Хорошеве, Дмитровском районе.
КПРФ на конференции 29 июня выдвинула 984 кандидатов в депутаты органов местного самоуправления. Бывший глава московского горкома Валерий Рашкин рассказал «Ведомостям», что партия отсеяла каждого третьего претендента. На муниципальных выборах в 2017 г. партия получила 44 мандата, набрав 2,9%. Нельзя сказать, что коммунисты активны.
Депутат Госдумы от Москвы Сергей Обухов сказал, что одним из приоритетов в этом году будут выборы в Троицке, «где КПРФ оказала серьезную поддержку защитникам Троицкого леса». А нынешний первый секретарь горкома Николай Зубрилин сказал, что на первом месте у КПРФ – «модернизация местного самоуправления и устойчивая модель управления районами со стороны районных администраций, главы которых должны избираться жителями района».
ЛДПР выдвинула на конференции 7 июля 381 кандидата. Представитель партии пояснил «Ведомостям», что ЛДПР делает ставку на районы, в которых «есть наибольший шанс победить». На выборах 2017 г. она получила только четыре мандата. Близкий к партии собеседник пояснил, что ЛДПР не рассчитывает на серьезный успех в Москве, особенно в условиях, когда она осталась без «отца-основателя Владимира Жириновского», а потому «сосредоточит ресурсы» на выборах в заксобрания в других регионах.
«Новые люди» выдвинули кандидатов во всех 125 округах на конференции 3 июля, но претендуют не на все мандаты – у них 580 кандидатов. «Наша партия еще в ноябре прошлого года заявляла, что мы не будем работать как платформа для выдвижения, как «Яблоко» пять лет назад. Мы выдвигаем только тех, для кого партия – место для реализации своих идей и самореализации», – сказал на конференции лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
Нечаев имеет в виду результат кандидатов от коалиции «Объединенные демократы», созданной экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и политтехнологом Максимом Кацем. В том числе благодаря выдвижению кандидатов от этой коалиции «Яблоко» в 2017 г. получило в столице второй результат после «Единой России» по числу мандатов (11,7%; 176 депутатов).
В этот раз «Яблоко» на конференции 7 июля утвердило список всего из 229 кандидатов, которые пойдут в 66 муниципальных округах. Партия сделает ставку на центральные «протестные районы», такие как Хамовники, Замоскворечье, Якиманка и др. При этом, как заявил зампред партии Иван Большаков, занятие муниципальной политикой «не соответствует духу времени».
Ряд оппозиционеров продолжает объединяться в коалиции. Объединение «Общество. Будущее» Романа Юнемана отчиталось, что восемь их кандидатов уже зарегистрированы, еще девять получили рекомендации к регистрации по итогу проверки подписей.
Самая большая коалиция – «ВыДвижение», она основана экс-кандидатом в Госдуму Михаилом Лобановым и депутатом из Зюзина Александром Замятиным (113 кандидатов в 51 округе). Многие местные активисты и политики, ранее выдвигавшиеся от «Объединенные демократов», присоединились к ним и идут на выборы как самовыдвиженцы. По оценке Замятина, желающих участвовать в кампании по сравнению с 2017 г. стало заметно меньше.
Процесс регистрации кандидатов завершится 24 июля. Сами муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 районов столицы с 9 по 11 сентября. В каждом муниципальном округе рейтинговым голосованием будут выбирать не одного, а сразу несколько кандидатов, и они могут быть кандидатами даже от одной партии.
Для многих партий участие в этих выборах просто невыгодно, потому как явка ожидается маленькая и шансов на победу, как и полученных политических очков, мало, говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Выборы будут в части округов конкурентными, хотя ни одна политическая сила, кроме «Единой России» не закрывает все 1417 мандатов полностью, отмечает политолог Александр Асафов.
Многие из кандидатов 2017 г. прекратили активность или уехали из России, говорит Асафов, хотя «запрос на новые лица очевиден в любой городской социологии». В отличие от выборов пятилетней давности, теперь интригу создают новые районные и межрайонные команды с непросчитываемым электоральным потенциалом, говорит Асафов.
В «старых», традиционно оппозиционных муниципальных округах может выиграть и «Единая Россия», отмечает политолог. Интрига же может быть создана, напротив, в «спальных районах». По словам Асафова, сложными для единороссов сейчас можно назвать 35 районов, среди которых Тропарёво-Никулино, Люблино, Лефортово, Басманный, Бутырский, Печатники, Перово, Ясенево, Останкинский, Зюзино и др.
Во всех районах будет работать система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По словам зампреда Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, общие подходы к кампании будут прежними, ДЭГ и многодневное голосование на принципы организации повлияют минимально: «ДЭГ уже был в Москве. Например, в прошлом году выбирали депутатов в Щукине, в позапрошлом году были довыборы с использованием онлайн-голосования еще в двух районах».