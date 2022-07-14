Премьеру Италии Марио Драги не дали уйти в отставку

Премьеру Италии Марио Драги не дали уйти в отставкуСтрана входит в политический кризис из-за нежелания крупнейшей партии поставлять оружие Киеву
Президент Италии Серджо Матарелла вечером 14 июля не принял отставку премьер-министра страны Марио Драги. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба главы государства.
«Президент не принял отставку и предложил [Драги] выступить в парламенте, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания в Сенате Республики», – говорится в распространенном заявлении.
Перед этим Драги заявил, что уйдет с поста главы правительства. Соответствующее заявление опубликовала правительственная пресс-служба. «Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке», – сообщил Драги.
Накануне лидер «Движения пять звезд» – бывший премьер Джузеппе Конте заявил, что коалиция не примет участия в голосовании по очередному пакету мер экономической поддержке населения и бизнеса Италии на 23 млрд евро, который правительство республики увязало с доверием исполнительному органу. Отказ от голосования был объяснен недостаточностью предложенных мер.
Драги получил вотум доверия. Но премьер-министр заявлял, что не видит возможности для продолжения работы своего правительства без поддержки крупнейшей партии, которая формально входит в сформированную в 2021 г. коалицию.
Сложности с «Движением пять звезд» у Драги возникли раньше. 3 июля итальянский премьер был вынужден покинуть саммит НАТО в Мадриде и срочно улететь в Рим, чтобы провести переговоры с лидером партии Джузеппе Конте. Он, в свою очередь, заявил о намерении выйти из парламентской коалиции из-за решения Драги поставлять оружие Украине.
О том, что власти намерены отправить Киеву очередной пакет военной помощи, стало известно еще 26 июня. По данным газеты Il Mesagero, в него войдут бронетехника и артиллерия, в том числе гаубицы FH-70 с дальностью стрельбы до 25–30 км, боеприпасы и пулеметы, включая Beretta MG42/59, а также предметы снабжения.
Несмотря на вотум доверия правительству Драги, политический кризис в Италии очевиден, поясняет старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО Елена Маслова. При этом лидер «Движения пять звезд» Конте вовсе не метит на пост Драги. Конте, отмечает эксперт, хочет, чтобы с его партией считались, в том числе и по вопросам поставок вооружений Киеву.
В правление Драги отчетливо наметился более проевропейский курс Рима одновременно с отходом от тесного взаимодействия с Москвой, считает Маслова.
Италии выгодно, чтобы Драги оставался у власти, уверена профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова. Ранее итальянский премьер занимал должность председателя Европейского центрального банка, поэтому он сохраняет хорошие отношения с Брюсселем. Как следствие, говорит Зонова, за счет присутствия Драги в правительстве решается проблема помощи ЕС, который выделяет средства Риму после пандемии.
Пока Драги находится у власти, ЕС будет уверен, что предоставляемые средства расходуются должным образом, говорит эксперт. «Но ситуация в парламенте, добавляет эксперт, фактически разрушила правительство национального единства. Ранее в оппозиции состояла только правая партия «Братья Италии», а теперь к нем может присоединиться и партия большинства», – резюмирует Зонова.