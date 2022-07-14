Премьеру Италии Марио Драги не дали уйти в отставку

Сложности с «Движением пять звезд» у Драги возникли раньше. 3 июля итальянский премьер был вынужден покинуть саммит НАТО в Мадриде и срочно улететь в Рим, чтобы провести переговоры с лидером партии Джузеппе Конте. Он, в свою очередь, заявил о намерении выйти из парламентской коалиции из-за решения Драги поставлять оружие Украине.