Высокие технологии разделят между всеми вице-премьерами

При этом президент особенно выделил работу госкорпорации «Ростех», назвав ее результаты «скромными». «Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то, но я просто констатирую сам факт того, что происходит», – подчеркнул Путин. Он указал, в частности, на проекты по созданию сетей 5G и производству оборудования для широкого внедрения интернета вещей. В последний раз с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым Путин встречался в мае, следует из информации на сайте Кремля. Тогда Чемезов докладывал президенту, что госкорпорацией «за 2021 г. сделано очень много»: «Наша консолидированная выручка выросла почти на 10% и составила 2 трлн 60 млрд [руб.]». О проектах, которые критиковал сегодня Путин, на открытой части встречи не говорили.