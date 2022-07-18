Высокие технологии разделят между всеми вице-премьерами

Высокие технологии разделят между всеми вице-премьерамиПутин предложил ввести кураторов направлений из Белого дома по аналогии с федеральными округами
Президент России Владимир Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого оценил работу правительства и госкорпораций по курируемым направлениям.
Глава государства отметил успехи в социально-экономической сфере, в том числе увеличение продолжительности жизни, которая, по предварительным оценкам, превысила 73 года. «В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели – росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 г.», – отметил президент, подчеркнув, что такие результаты были достигнуты благодаря усилиям медицинских работников на фоне пандемии COVID-19.
По словам Путина, несмотря на некоторые успехи, темпы снижения бедности в России «пока недостаточны». Он напомнил, что в 2017 г. этот показатель составлял 12,9%, а по итогам прошлого года снизился до 11%. Президент подчеркнул, что улучшение материального положения россиян – это одна из основных национальных идей, для реализации которой уже принят целый ряд мер, в том числе индексация пенсий и прожиточного минимума на дополнительные 10% и расширение системы мер поддержки семей с детьми.
Основная часть выступления Путина была посвящена другим вопросам. Против России «намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам – к тому, что уже приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства», отметил президент. Но Россия не собирается «отступать на десятилетия назад». Ключевыми участниками таких проектов, отметил Путин, стали крупные отечественные корпорации.
«Конечно, есть и положительные результаты, – сказал президент. – Особенно хотел бы отметить прогресс, достигнутый Сбербанком в области искусственного интеллекта, РЖД – по направлению квантовых коммуникаций, «Росатома» – в области композиционных материалов». Но в целом «эту работу признать уж особенно успешной тоже нельзя», заявил он: «Пять из 13 направлений не реализуются, по остальным реализация не достигнута у не менее чем 20% целевых показателей».
При этом президент особенно выделил работу госкорпорации «Ростех», назвав ее результаты «скромными». «Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то, но я просто констатирую сам факт того, что происходит», – подчеркнул Путин. Он указал, в частности, на проекты по созданию сетей 5G и производству оборудования для широкого внедрения интернета вещей. В последний раз с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым Путин встречался в мае, следует из информации на сайте Кремля. Тогда Чемезов докладывал президенту, что госкорпорацией «за 2021 г. сделано очень много»: «Наша консолидированная выручка выросла почти на 10% и составила 2 трлн 60 млрд [руб.]». О проектах, которые критиковал сегодня Путин, на открытой части встречи не говорили.
Также Путин призвал закрепить «за каждым направлением [при развитии высоких технологий] ответственного в ранге вице-премьера». «У нас Андрей Рэмович [Белоусов] отвечает за все, за всю эту «поляну», но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством, – и просил бы председателя правительства [Михаила Мишустина] потом контролировать все, что происходит, – наметили «грядку» для каждого заместителя председателя правительства», – подчеркнул президент. В полномочиях Белоусова зафиксированы вопросы «общей координации в области технологического развития».
По словам федерального чиновника, речь идет о распределении личного кураторства высокотехнологических отраслей между всеми чиновниками, по аналогии с федеральными округами. Соответствующие изменения должны быть внесены распоряжением о распределении их обязанностей. При этом, как отмечает собеседник «Ведомостей», это отчасти может сказаться на полномочиях нового вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, а также на возможностях Дмитрия Чернышенко.
Председатель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг считает, что смена кураторства может коснуться и госкорпораций. По его мнению, причиной критики компании стали масштабы «Ростеха», аналогам которых нет в мире – «это целая экономика внутри страны»: «Здесь та же аналогия, что и с людьми – не бывает одинаково успешного по всем направлениям человека». По мнению Гартунга, «Ростех» может пересмотреть собственную структуру для повышения производительности и улучшения результатов.
Объявление главы государства о перераспределении нагрузки по высокотехнологичным направлениям между вице-премьерами – это прежде всего усиление Мишустина, считает политолог Евгений Минченко. «Раньше эта "поляна" была закреплена исключительно за Белоусовым», – говорит он, отмечая, что значительная часть нынешних вице-премьеров, которым перейдут полномочия, была предложена в правительство лично премьером.