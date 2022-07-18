Калининградская область первой встретила удар санкций и готова с ними справиться

Регион, судя по всему, ожидает снижение спроса среди туристов в 2022 г. 2021 год был «супергодом», по словам Алиханова, для развития туризма в области – ее посетило 1,9 млн человек. Как место отдыха многие открыли Калининградскую область в пандемию, но тогда гости были «вынужденные» – те, кому не удалось уехать в Европу, говорит Куренков: «Приехав к нам, они были удивлены, что у нас вроде и Россия, а вроде и нет. У нас другая ментальность, гостеприимство. Сейчас к нам приезжают уже не только те, кто всегда любил русскую Прибалтику, но и те, кто приехал сюда впервые, когда была пандемия и границы были закрыты». По его словам, главный вопрос от туристов – когда у вас море теплое. «А мы говорим, что оно у нас всегда теплое. Вот 23 градуса – и так уже четвертый год», – добавляет он.