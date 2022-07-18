Калининградская область первой встретила удар санкций и готова с ними справиться

Калининградская область первой встретила удар санкций и готова с ними справитьсяМестный бизнес надеется, что экономика эксклава перестроится под новые реалии за 2–3 года
Калининградская область – единственный российский регион-эксклав, который граничит с двумя странами НАТО и Евросоюза (ЕС) – Литвой и Польшей. Для физически отрезанной от РФ области введение антироссийских санкций оказалось наиболее чувствительным, а усилило этот удар введение месячной сухопутной транспортной блокады со стороны Литвы. Корреспондент «Ведомостей» наблюдал, как Калининград превращается из главного европейского города России в ее форпост в Прибалтике.
Россия в Европе
Центр Калининграда украшают баннеры к 76-летию области, которое отмечают в этом году: «Город победы. Город будущего». О спецоперации на Украине в эксклаве почти ничего не напоминает: корреспондент «Ведомостей» встретил палатку на одной из городских площадей, где можно записаться на службу по контракту, литеру V на старом доме в квартале Амалиенау и двусмысленную надпись на одной из скамеек на набережной: Punks not Z. Хотя место региона на карте Европы сказывается: в аэропорту «Храброво» у приезжающих проверяют паспорта. Бывший военнослужащий поясняет, что так пытаются отследить жителей Украины, которые приезжают в регион. Многие из них хотят перейти границу из Калининградской области в Польшу – это один из самых быстрых путей. К тому же это дешевле, чем пересечь границу в районе западных областей Украины, уточняет он.
Это непривычная ситуация для Калининграда. «У тех, кто переехал в регион в последние годы, возникают некоторые опасения: казалось, купили квартиру в центре Европы, а оказалось в укрепрайоне», – рассказывает политтехнолог и социолог Алексей Высоцкий. Но местный бизнес все же подчеркивает непохожесть Калининградской области на другие российские регионы. «Многим приезжающим нравится наша ментальность, – рассуждает основатель Elisa Hotels & Resorts в Зеленоградске и директор Ассоциации рестораторов и отельеров Зеленоградского округа Сергей Куренков. – По встречке никто никого не обгоняет, если поворот налево, то будет стоять очередь, никто с третьего ряда не объезжает, все улыбаются, говорят друг другу «спасибо». Это такая частица Европы».
С кем торговал регион
Внешнеторговый баланс Калининградской области из года в год отрицательный. В 2021 г. импорт составил $8,8 млрд, а экспорт – $2,4 млрд, по данным ФТС. Почти половину импорта составляют машины, оборудование, транспорт и детали к ним ($4,2 млрд, или 48%), которые везут в основном из Южной Кореи ($2,1 млрд), – «Автотор» занимался сборочным производством южнокорейских Hyundai и Kia. Также крупные поставки техники шли из Словакии ($519 млн), Китая ($438 млн), США ($392 млн) и Германии ($306 млн), в том числе для сборки иномарок на том же «Автоторе».
В июне в области разразился скандал из-за того, что с дома в Советске сняли мемориальную доску литовскому философу Видунасу. Глава городской администрации Евгений Макаров заявил, что вместо него местные жители попросили увековечить память о гусаре Денисе Давыдове. Это скорее эксцесс исполнителя, говорит глава пресс-службы губернатора Дмитрий Лысков: «У нас тут улицы Вагнера, Генделя, памятник Шиллеру – никто ничего ни менять, ни сносить не собирается. В отличие от соседей мы не воюем с памятниками и культуры отмены у нас нет». Действительно, улица Пугачева в Калининграде соседствует с улицей Шиллера, а Дмитрия Донского – с улицей Брамса.
Вряд ли литовцы вообще знали о существовании Видунаса до этой истории, говорит Высоцкий: «Я не за то, чтобы таблички снимать, но и против того, чтобы продвигать такую историю сейчас [во время такой напряженной ситуации]». «У нас же много литовцев живет, поляков. Мы ко всем относимся спокойно. В меню в ресторанах литовские и польские блюда. Мы литовский борщ (холодный летний суп. – «Ведомости») готовим из калининградской свеклы», – рассказывает Куренков. За могилу Иммануила Канта у калининградского кафедрального собора беспокоиться не нужно, уверяет Высоцкий: «Кант – это наш человек, живший в подданстве у Елизаветы Петровны и писавший ей прошения. Кант наш».
Традиционно жители Калининграда ездили в Литву за колбасой, а литовцы и поляки приезжали за дешевым бензином – бензоколонки стоят недалеко от границ, а еще за дешевым пивом, рассказывают местные жители. При этом все собеседники отмечают, что отношения между жителями области и соседних республик не испортились. «Это правительства прибалтийских стран могут строить козни [или блокировать транзит]. А люди как общались, так и общаются», – говорит Куренков.
Транспортный узел
За последний месяц отношения с Литвой оказались накалены до предела, после того как 17 июня республика объявила, что запрещает сухопутный транзит через свою территорию попавших под санкции ЕС грузов из российских регионов в Калининград. Объем транзита весьма значительный: в 2020 г. автомобильный грузооборот составил 1,8 млрд т•км (0,8% от российского при доле региона по ВРП в 0,6%). Этому способствует и то, что область – один из самых автомобилизированных регионов страны, где приходится 376 машин на 1000 жителей (14-е место среди регионов России, по данным Росстата). А перевозка грузов по железной дороге составляла 4,1 млн т.
Запрет на транзит вступил в силу с 18 июня. Это стало неприятным сюрпризом для регионального бизнеса, говорит председатель совета директоров ЗАО «Залесское молоко» и президент регионального союза промышленников и предпринимателей Андрей Романов. Санкционные меры обсуждались раньше, в апреле, когда вводился пятый пакет санкций ЕС: «Но когда его [в итоге] приняли, транзит был сохранен. И все считали, что к этой теме не вернутся». Неожиданным такое решение Литвы стало в том числе и из-за того, что в пятом пакете санкций было сделано исключение для транзита в Калининград.
Но позже Литва запросила у ЕК разъяснения по некоторым вопросам, в том числе по транзиту в Калининградскую область товаров, попавших под санкции: это стало поводом для запрета на транзит. Хотя инциденты, которые били по региону, случались и до блокады. К примеру, еще в апреле в Литве задержали около 1000 вагонов, следовавших в Калининград. Премьер-министр республики Ингрида Шимоните объясняла это необходимостью еще до вступления санкций снижать погрузки подсанкционных товаров.
«Запрет на транзит стал для региона шоком, к провозу оказались запрещены около 50% наименований продукции, ввозимой в область», – говорит калининградский бизнес-омбудсмен Светлана Нижегородова. Большинство предприятий столкнулись с удорожанием логистики и с увеличением срока поставок, говорит Романов. Под запрет транзита попадали стройматериалы, а они задействованы в инвестиционной фазе любой отрасли в регионе. Власти региона начали перестраивать логистику, говорит Нижегородова: подсанкционные товары необходимо ставить на паромы, а те товарные позиции, на которые санкции не распространяются, должны прежде всего идти наземным транспортом.
«Понятно, что часть грузов можно везти [если они не попали под санкции], но предприниматели все равно боятся, что их груз развернут прямо с литовской границы, поэтому стараются попасть на паром. Изначально паромов было два, но они не пользовались популярностью – наземный транспорт и привычнее, и дешевле», – говорит она. Сейчас паромов уже пять, но для бизнеса это невыгодно, поскольку перевозка морем гораздо дороже.
Еще в апреле Росморречфлот временно приостановил публикацию статистики грузооборота морских портов РФ, чтобы избежать «дополнительных потенциальных рисков». Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, уже после начала «блокады» региона на суше грозил запретом на движение товаров, в том числе транзитных, между Литвой, Латвией и Эстонией и Россией. По его мнению, это могло бы дать работу калининградским портам, которые сильно пострадали от санкций. Сейчас глава региона обсуждает с правительством РФ возможность субсидирования морских перевозок.
«Из-за общих схожих проблем портов Северо-Западного региона России мы полагали, что грузооборот порта Калининград может снизиться в 2022 г. на 20–25% [по отношению] к 2021 г. Но из-за ситуации с запретом транзита железнодорожных грузов через Литву в Калининградскую область падение грузооборота порта может стать не столь значительным», – сказал «Ведомостям» представитель группы компаний «Дело». За полгода грузооборот порта сократился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил представитель Росморпорта: за шесть месяцев 2022 г. было перевезено 4,7 млн т, а за аналогичный период предыдущего года – 5,04 млн т. Снижение грузооборота в порту стало заметно уже в марте.
На прошлой неделе проблема с транзитом частично разрешилась: 13 июля ЕК опубликовала рекомендации, по которым автомобильный транзит санкционных грузов остается под запретом. Но санкционные товары (металлы, древесину, цемент и ряд других товаров) разрешили перевозить по железной дороге, если объем не будет превышать средний за последние три года. Продукты не попадали под запрет транзита, но цены на их транзит выросли сразу после введения антироссийских санкций, отмечает заместитель гендиректора «Спар-Калининград» Алексей Елаев. Стоимость их перевозки из России увеличилась минимум в полтора раза, а если речь идет о перевозках по морю, то вдвое.
Следить за исполнением требований ЕС должны страны ЕС, они же уполномочены отказать в транзите или «задержать» товар, следует из рекомендаций ЕК. Алиханов заявил, что эти рекомендации сняли более 80% ограничений, но это только первый шаг в решении проблемы и нужны аналогичные разъяснения в части автомобильных перевозок. Поэтому ответные меры как угроза остаются, говорит он.
С железнодорожным транзитом в Калининград тоже всегда были особенности, объясняет Нижегородова. Белоруссия и Литва выставляют крайне высокую плату за транзит, и, соответственно, если товары идут из Калининграда в российские регионы, цены на них очень высокие. Но сейчас этот вопрос тоже пытаются решить, запрошено субсидирование, говорит она. Проблемы с автоперевозками, очередями начались еще в конце 2021 г., когда появилась напряженность на границах, фуры останавливали. «С этого момента наш бизнес и живет в постоянном напряжении», – отмечает Нижегородова.
Тяжелое расставание
Разорвать экономические связи между областью и соседними странами невозможно. После распада СССР географическое положение эксклава подталкивало Калининград к интеграции в производственные цепочки ЕС, говорит Андрей Романов, но из-за санкций отношения сильно усложняются. При этом, например, на уровне среднего бизнеса мало кто хочет их разрывать, сказал Романов, но «бывает, что к этому подталкивают – это связано с санкциями против банковской системы»: «По сути уже началась перестройка модели взаимоотношений калининградских предприятий с внешним миром».
Калининградская область первой почувствовала санкции за счет того, что является эксклавом, говорит Нижегородова. «У нас была и есть особая экономическая зона, ориентированная на экспортно-импортные операции. И почти всех предприятий коснулись санкции – в связи с логистикой или с экспортно-импортными отношениями», – отмечает она. Поэтому бизнес сейчас ищет новых партнеров – на востоке или в «большой России».
Продукты с полок магазинов в Калининградской области не пропадали, лишь в феврале, как и по всей России, было увеличение спроса на отдельные виды товаров вроде сахара, гречки, соли, рассказывает Елаев. С обеспечением едой проблем не возникло: молочные продукты в магазинах почти все калининградские, многие мясные и колбасные изделия – тоже. «В регионе несколько крупных агрохолдингов, все земли распаханы, для сельхозпроизводителей были льготные кредиты», – говорит он.
В пандемию все понимали, что логистические проблемы временные, и основной удар пришелся все-таки на сферу услуг, на общепит, а сейчас производственные процессы быстро не перестроишь, добавляет бизнес-омбудсмен. Одной из первых жертв санкций стал завод «Автотор», на котором BMW с 1 марта приостановила сборку своих автомобилей, а также возникли проблемы с комплектующими для корейских машин, которые также собирали на предприятии.
В 2020 г. на «Автотор» приходилось 48% всех налогов, собранных на территории региона, или 87,1 млрд руб., говорится в корпоративном отчете. В 2021 г. компания с 3500 сотрудников выпустила более 177 000 автомобилей разных марок. «Автотор» на 70% зависел от импорта в регион, рассказывает Алиханов «Ведомостям». Сейчас, по его словам, «Автотор» ведет работу по заключению новых договоров с производителями из дружественных стран. «Но это не значит, что, после того как они закончат выработку нынешних остатков, сразу же начнут работать с новыми компаниями. В любом случае им нужен будет некий переходный период, время на перезапуск линейки уже с новым партнером», – уточняет глава региона.
Кроме того, «Автотор» – крупнейший загрузчик транспортных узлов Калининграда (63%), Балтийска (44%) и железной дороги (43%). Общая выручка компаний группы в 2021 г. превысила 560 млрд руб., подсчитали «Ведомости» по данным «СПАРК-Интерфакса». Грузооборот компании снизился в том числе из-за действий Литвы – в частности, из-за ограничения железнодорожных перевозок с июня, сообщил «Ведомостям» представитель компании, хотя «Автотор» «на уровне технической группы отработал различные варианты обеспечения логистики, в том числе с использованием маршрута паромной линии Балтийск – Усть-Луга [в Санкт-Петербурге]».
Но с перестройкой логистических цепочек тоже есть сложности, рассказывает Нижегородова. Она приводит такой пример: регион профицитный по зерну, но после введения пошлин неэкспортированную часть зерна невыгодно везти на остальную часть России опять-таки из-за дороговизны логистики: «Оно оказывается просто золотым».
Сейчас около 30% продукции в магазинах – импорт: фрукты, овощи, бакалея, часть непродовольственных товаров. «Мы продолжаем и сейчас работать с европейскими компаниями, – говорит Елаев. – Кто-то сначала отказался [от поставок] на фоне «отмены» [России], а теперь вернулся». Литовские и польские товары в магазине тоже есть. Но Coca-Cola постепенно замещается белорусской «Бела-Колой», а в холодильниках лежат наггетсы и котлеты для бургеров, которые были в McDonald’s, – их тоже производят местные компании. Елаев говорит, что местный бизнес так или иначе был готов к неожиданным поворотам: «Сеть магазинов Eurospar в Калининграде открылась за неделю до введения ответных санкций в 2014 г., и поскольку мы ориентировались на торговлю европейскими товарами, то пришлось перестраиваться на продажу российских и тех, что не попали под санкции».
Далекий регион
Регион, судя по всему, ожидает снижение спроса среди туристов в 2022 г. 2021 год был «супергодом», по словам Алиханова, для развития туризма в области – ее посетило 1,9 млн человек. Как место отдыха многие открыли Калининградскую область в пандемию, но тогда гости были «вынужденные» – те, кому не удалось уехать в Европу, говорит Куренков: «Приехав к нам, они были удивлены, что у нас вроде и Россия, а вроде и нет. У нас другая ментальность, гостеприимство. Сейчас к нам приезжают уже не только те, кто всегда любил русскую Прибалтику, но и те, кто приехал сюда впервые, когда была пандемия и границы были закрыты». По его словам, главный вопрос от туристов – когда у вас море теплое. «А мы говорим, что оно у нас всегда теплое. Вот 23 градуса – и так уже четвертый год», – добавляет он.
В Калининградской области есть несколько региональных программ по поддержке туризма. Главные морские курорты области – Зеленоградск, где в администрации есть даже официальная должность котошефа, который занимается развитием инфраструктуры для местной достопримечательности – кошек, и Светлогорск. Региональное правительство запустило программу «Восток» по развитию менее развитого с точки зрения туризма востока области – там нет морского побережья, но есть река Неман, город Черняховск, Виштынецкий природный парк, замок Рагнит. В рамках программы бизнесменам под 1% на семь лет дают заем на развитие объектов. Еще есть программа «Восстановление объектов культурного наследия и исторического значения Калининграда и области», на эти цели власть предоставляет предпринимателям беспроцентный заем до 500 млн руб. на срок до 15 лет. Но в этом году власти региона ожидают снижение турпотока примерно на 10%, сказал Алиханов. Причина во внешних условиях – стало меньше рейсов из южных регионов России.
Нижегородцева отмечает, что некоторые люди опасаются лететь в Калининград: «Хотя никаких проблем с авиарейсами нет – просто они летят чуть дольше. Точно в Калининград добраться проще, чем до южных городов России». Куренков надеется, что в какой-то момент возобновятся отношения с европейскими странами и выдача виз. В 2019 г. Калининградская область ввела электронные визы для граждан 53 стран, напоминает он: «Область находится на транзитном проезде в Литву, Латвию, Эстонию. И жители Швеции, Норвегии, Германии ехали через область, ночевали здесь – и тратили тут свои деньги. Для региона это была суперистория». На прошлой неделе стало известно, что мораторий на выдачу электронных виз, введенный из-за пандемии, был отменен.
Частные предприниматели, которые занимаются гостиничным бизнесом, говорят, что стало меньше клиентов и из-за ухода сервисов Booking.com и Airbnb. Куренков сказал, что туристы ценят область за сервис: «Нам многие говорят, что такого гостеприимства не встречали нигде. Мы же ориентировались на Гданьск, Дубровник и Римини. Мы знаем, что гостям нужно улыбаться, здороваться с ними, что должно быть четыре подушки в номере, что должно быть три рулона туалетной бумаги».
Заложник большой политики
Бывший депутат облдумы Соломон Гинзбург напоминает, что в 2024 г. будет отмечаться 300-летие со дня рождения Канта, «который призывал к сотрудничеству Европы и Востока». В рамках подготовки к торжествам отобраны 34 мероприятия, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко 25 ноября 2021 г. на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования. К 2024 г. в Калининграде должен появиться пешеходный мост на остров Канта. Балтийский федеральный университет, носящий имя великого философа, построит новый кампус. Строительство должно завершиться в 2027 г., предварительный бюджет проекта составит 11,2 млрд руб. Юбилей Канта внесен в список памятных дат ЮНЕСКО.
Предполагалось, что Россия и Германия совместно будут праздновать день рождения философа, но немецкая делегация на торжества в Калининград не приедет и будет отмечать этот праздник по-своему. Когда-то у Калининграда было много программ сотрудничества с ЕС, в том числе был режим малого приграничного передвижения с Польшей – когда у калининградцев была специальная карточка и они могли въезжать по ней в Польшу в зону приграничного движения, вспоминает Высоцкий: «После 2014 г. начался откат». «Регион стал заложником большой политики», – говорит Гинзбург.
Ни один губернатор прежде и не руководил Калининградской областью больше одного срока. Алиханов стал первым руководителем области, который замахнулся на 10-летний срок правления регионом – до назначения зампредом правительства области в 2015 г. (врио главы региона он стал в 2016 г.), он был директором департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга.
На выборах в 2017 г. за Алиханова проголосовал 81% избирателей. Сейчас рейтинг губернатора составляет 63–65%, сказали два близких к правительству региона источника «Ведомостей». Но сама избирательная кампания явно не находится в фокусе внимания властей. Единственный напоминающий о предстоящих 11 сентября выборах билборд корреспондент «Ведомостей» заметил у администрации Калининградской области. В магазинах листовки напоминают об 11 сентября в другом контексте: в этот день запрещена продажа алкоголя в связи с объявлением Дня трезвости.
Другие кандидаты (от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Коммунистов России» и «Пенсионеров России») вряд ли получат значительную поддержку, говорит Высоцкий. Это неудивительно: один из источников «Ведомостей» убежден, что успешное завершение истории с отменой полного запрета на транзит через Литву в Калининградскую область добавит политические очки Алиханову, который транслировал позицию Россию по переговорам с соседней республикой.
Ему будет чем заняться. По словам Романова, все отрасли экономики оказались в экстремальных условиях, поэтому всем нужно искать новые подходы, чтобы сохранить конкурентоспособность: «Я 30 лет занимаюсь предпринимательством в России и понимаю, что здесь без оптимизма невозможно». На перестройку потребуется 2–3 года и она уже началась, считает он: «Но просто нужна какая-то стабильность <...> Если предпринимателям дать четкие правила игры, не менять их и дать возможность в них действовать, то темпы этой перестройки были бы быстрее».
В подготовке статьи участвовали Александр Соколов и Галина Казакулова