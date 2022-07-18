За отстранением директора СБУ и генпрокурора Украины стоят политические мотивы

Об отставке Баканова западные СМИ заговорили месяц назад. 23 июня Politico писала, что председатель СБУ является личным другом Зеленского, потерявшим доверие президента после начала боевых действий на Украине. По версии издания, Зеленский разочаровался в Баканове из-за того, что многие сотрудники СБУ с началом спецоперации бежали из страны или стали помогать России. То, что президент хочет заменить Баканова на «кого-то более подходящего», Politico тогда подтвердили источники из окружения Зеленского. Кроме того, руководителя СБУ обвиняли в том, что его ведомство более чем с 30 000 сотрудников не смогло дать отпор России во время спецоперации. По заявлениям источников Politico, некоторые высокопоставленные сотрудники СБУ вопреки приказам президента бежали из городов, которые штурмовала российская армия. Особенно остро Зеленский воспринял тот факт, что при приближении российских войск к Херсону СБУ не подорвала Антоновский мост через Днепр и таким образом сдала город.