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За отстранением директора СБУ и генпрокурора Украины стоят политические мотивы

Скорее всего, это интриги главы офиса Зеленского Андрея Ермака
Глеб Мишутин
Об отставке Баканова (на фото) западные СМИ говорили уже месяц назад / Sergei SUPINSKY / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должностей председателя СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирину Венедиктову. Соответствующие распоряжения были опубликованы на официальном сайте главы государства. Как сообщает агентство Reuters, причиной для отставки Баканова и Венедиктовой стали многочисленные факты сотрудничества их подчиненных с Россией. Зеленский в своем Telegram-канале заявил о 651 подобном случае. «Более 60 сотрудников генпрокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях и работают против нашего государства. Связи между украинскими и российскими спецслужбами – это серьезный вопрос к текущему руководству», – добавил Зеленский.

Об отставке Баканова западные СМИ заговорили месяц назад. 23 июня Politico писала, что председатель СБУ является личным другом Зеленского, потерявшим доверие президента после начала боевых действий на Украине. По версии издания, Зеленский разочаровался в Баканове из-за того, что многие сотрудники СБУ с началом спецоперации бежали из страны или стали помогать России. То, что президент хочет заменить Баканова на «кого-то более подходящего», Politico тогда подтвердили источники из окружения Зеленского. Кроме того, руководителя СБУ обвиняли в том, что его ведомство более чем с 30 000 сотрудников не смогло дать отпор России во время спецоперации. По заявлениям источников Politico, некоторые высокопоставленные сотрудники СБУ вопреки приказам президента бежали из городов, которые штурмовала российская армия. Особенно остро Зеленский воспринял тот факт, что при приближении российских войск к Херсону СБУ не подорвала Антоновский мост через Днепр и таким образом сдала город.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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