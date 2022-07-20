Западные государства – кредиторы Украины готовы отсрочить выплату ее долга

Группа стран – кредиторов Украины согласилась 20 июля приостановить обслуживание ее государственного долга на полтора года. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте минфина ФРГ. «Мы соглашаемся приостановить обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 г. до конца 2023 г. с возможностью продления на год», – говорится в документе, под которым подписались Великобритания, Германия, Канада, США, Франция и Япония. Авторы заявления также обратились к частным держателям украинских гособлигаций с просьбой пойти навстречу киевским властям и не требовать выплат по обязательствам в указанный период.