Западные государства – кредиторы Украины готовы отсрочить выплату ее долга

Западные государства – кредиторы Украины готовы отсрочить выплату ее долгаЭто означает перенос дефолта государства на более поздние сроки
Группа стран – кредиторов Украины согласилась 20 июля приостановить обслуживание ее государственного долга на полтора года. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте минфина ФРГ. «Мы соглашаемся приостановить обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 г. до конца 2023 г. с возможностью продления на год», – говорится в документе, под которым подписались Великобритания, Германия, Канада, США, Франция и Япония. Авторы заявления также обратились к частным держателям украинских гособлигаций с просьбой пойти навстречу киевским властям и не требовать выплат по обязательствам в указанный период.
Ранее 20 июля Украина попросила об отсрочке выплат по государственному долгу. Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабинета министров Украины, правительство предложило перенести конечную дату погашения облигаций на два года позже. На те же два года переносился и процентный доход по ценным бумагам, однако с начислением дополнительного дохода. Согласование условий отсрочки было поручено министерству финансов.