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Западные государства – кредиторы Украины готовы отсрочить выплату ее долга

Это означает перенос дефолта государства на более поздние сроки
Глеб Мишутин Любовь Романова
Главным кредитором Киева был МВФ, ссудивший ему $9,6 млрд. / Valentyn Ogirenko / Reuters

Группа стран – кредиторов Украины согласилась 20 июля приостановить обслуживание ее государственного долга на полтора года. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте минфина ФРГ. «Мы соглашаемся приостановить обслуживание долга Украины с 1 августа 2022 г. до конца 2023 г. с возможностью продления на год», – говорится в документе, под которым подписались Великобритания, Германия, Канада, США, Франция и Япония. Авторы заявления также обратились к частным держателям украинских гособлигаций с просьбой пойти навстречу киевским властям и не требовать выплат по обязательствам в указанный период.

Ранее 20 июля Украина попросила об отсрочке выплат по государственному долгу. Согласно постановлению, опубликованному на сайте кабинета министров Украины, правительство предложило перенести конечную дату погашения облигаций на два года позже. На те же два года переносился и процентный доход по ценным бумагам, однако с начислением дополнительного дохода. Согласование условий отсрочки было поручено министерству финансов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных