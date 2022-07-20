Турция может отложить операцию в Сирии по итогам трехсторонней встречи в Тегеране

Турция может отложить операцию в Сирии по итогам трехсторонней встречи в ТегеранеЕсли Анкара начнет операцию, она может привести к новому витку сирийской гражданской войны
Президент Турции Реджеп Эрдоган 20 июля после возвращения с российско-турецко-иранского саммита в Тегеране назвал переговоры с Владимиром Путиным по Сирии и по вопросу украинского зерна «содержательными» и «продуктивными». Он заявил, что Анкара, Тегеран и Москва, несмотря на разногласия по Сирии, «объединяются» в вопросах борьбы с терроризмом, передает телеканал Haber Turk. Россия и Иран подразумевают под террористами ИГ (запрещенная в России террористическая организация) и других исламистов. Турция же, кроме ИГ, называет так формирования сирийских курдов YPG, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК). Против них Анкара с октября 2021 г. грозит провести третью по счету военную спецоперацию.
По окончании саммита 19 июля в совместных заявлениях Путина, президента Ирана Ибрахима Раиси и Эрдогана по итогам переговоров они подчеркнули необходимость решения проблем Сирии политическим путем, а также установления прочного мира. Путин напомнил российскую позицию по поводу сирийских курдов и отметил «деструктивную линию» западных стран и США, которые, по его словам, пытаются «разжигать сепаратистские настроения». Однако если российский и иранский лидеры настаивали именно на защите территориальной целостности Сирии, то Эрдоган акцентировал внимание на борьбе с курдскими «террористами».