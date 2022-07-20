Турция может отложить операцию в Сирии по итогам трехсторонней встречи в Тегеране

Президент Турции Реджеп Эрдоган 20 июля после возвращения с российско-турецко-иранского саммита в Тегеране назвал переговоры с Владимиром Путиным по Сирии и по вопросу украинского зерна «содержательными» и «продуктивными». Он заявил, что Анкара, Тегеран и Москва, несмотря на разногласия по Сирии, «объединяются» в вопросах борьбы с терроризмом, передает телеканал Haber Turk. Россия и Иран подразумевают под террористами ИГ (запрещенная в России террористическая организация) и других исламистов. Турция же, кроме ИГ, называет так формирования сирийских курдов YPG, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК). Против них Анкара с октября 2021 г. грозит провести третью по счету военную спецоперацию.