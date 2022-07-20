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Турция может отложить операцию в Сирии по итогам трехсторонней встречи в Тегеране

Если Анкара начнет операцию, она может привести к новому витку сирийской гражданской войны
Илья Лакстыгал
Судя по всему, 19 июля Эрдогану так и не удалось донести Путину и Раиси достаточных аргументов о необходимости масштабных силовых действий против сирийских курдов / Михаил Терещенко / ТАСС

Президент Турции Реджеп Эрдоган 20 июля после возвращения с российско-турецко-иранского саммита в Тегеране назвал переговоры с Владимиром Путиным по Сирии и по вопросу украинского зерна «содержательными» и «продуктивными». Он заявил, что Анкара, Тегеран и Москва, несмотря на разногласия по Сирии, «объединяются» в вопросах борьбы с терроризмом, передает телеканал Haber Turk. Россия и Иран подразумевают под террористами ИГ (запрещенная в России террористическая организация) и других исламистов. Турция же, кроме ИГ, называет так формирования сирийских курдов YPG, связанные с Рабочей партией Курдистана (РПК). Против них Анкара с октября 2021 г. грозит провести третью по счету военную спецоперацию.

По окончании саммита 19 июля в совместных заявлениях Путина, президента Ирана Ибрахима Раиси и Эрдогана по итогам переговоров они подчеркнули необходимость решения проблем Сирии политическим путем, а также установления прочного мира. Путин напомнил российскую позицию по поводу сирийских курдов и отметил «деструктивную линию» западных стран и США, которые, по его словам, пытаются «разжигать сепаратистские настроения». Однако если российский и иранский лидеры настаивали именно на защите территориальной целостности Сирии, то Эрдоган акцентировал внимание на борьбе с курдскими «террористами».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных