Россия подписала соглашение по вывозу зерна из портов Украины

Россия подписала соглашение по вывозу зерна из портов УкраиныВ обмен ООН подключается к снятию ограничений на поставки российского продовольствия и удобрений
Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же - зеркальное - соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Церемонии подписания документов состоялись в Стамбуле во дворце Долмабахче в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который сообщил об этом в своем Twitter.
«Соглашение, подписанное сегодня Украиной, Российской Федерацией и Турцией под эгидой ЕС, открывает путь для коммерческого экспорта продовольствия с Украины в Черное море. Это поможет избежать катастрофы с нехваткой продовольствия для миллионов людей по всему миру. Это маяк надежды, возможностей и облегчения», — написал генсек ООН. Для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр, который, по словам Гутерриша, заработает «максимум» через две недели.
От России соглашение подписал министр обороны Сергей Шойгу, от Украины — министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. Также в подписании участвовал глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Как передает пресс-служба Минобороны России, Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о взаимодействии между Москвой и ООН по содействию поставкам российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки через снятие с них ограничений. Второй документ, подписанный ООН с Украиной, подразумевает алгоритм вывоза зерна из украинских портов.
Как сообщает пресс-служба МИД России, подписанный с секретариатом ООН меморандум по содействию экспорту российского зерна и удобрений рассчитан на срок в три года. В заявлении ведомства отмечается, что в подписании меморандума участвовал вице-премьер Андрей Белоусов.
Как передает ТАСС, срок действия подписанных в Стамбуле соглашений по украинскому зерну составляет 120 дней с возможностью продления. Разминирование портов в рамках договоренностей по экспорту зерна с Украины проводиться не будет. Запуск экспорта зерна с Украины после подписания соглашения займет несколько недель. Соглашение по зерну включает отказ от атак на портовые сооружения, указанные в договоре.
Как заявил Шойгу, безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев. Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море.
«Основу последнего (соглашения по вывозу зерна из украинских портов. — Прим. "Ведомостей") составляет предложенный Российской Федерацией алгоритм, предусматривающий в том числе морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно», - сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
По тем заявлениям, что прозвучали на церемонии подписания соглашений, а также по утечкам в медиа можно судить, что, скорее всего, значительная часть российских просьб и требований была удовлетворена, говорит директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Пока соглашение не опубликовано, но известно, что Москва хотела добиться в отношении удобрений и продовольствия, которые и так не были под прямым санкционным давлением, дополнительных преференций: отсутствия ограничений в обслуживании перевозящих эти товары судов, в вопросе их страховки и расчетов за такую продукцию, которые производятся в долларах, говорит эксперт.
Кортунов отмечает, что российская позиция в принципе никогда не предполагала бесконечно долгую транспортную блокаду Украины, о чем неоднократно говорил и президент Владимир Путин, говоря о возможностях экспорта украинского зерна. Хотя, по словам эксперта, роль украинского зерна в глобальной продовольственной проблеме очевидно преувеличена. Тем не менее в условиях отсутствия прямых контактов Москвы и Киева и высокого уровня недоверия сегодняшние соглашения являются позитивным сигналом, считает Кортунов.
«Способность сторон договориться по одному, пусть даже и частному и косвенному, вопросу — существенный прогресс. Это позволят рассчитывать, что из таких мелких ситуативных договоренностей будет выстраиваться возможность более чувствительных и политически значимых», — заключил эксперт.
По итогам подписания соглашения возможность поставок дополнительного объема зерна на мировой рынок будет давить цены вниз, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. С другой стороны, ранее такие ожидания уже в основном были включены в цены. Дополнительным фактором падения цен является ожидание хорошего урожая зерновых в России, добавляет Зернин. Российский Минсельхоз прогнозирует, что в этом году будут собраны 130 млн т зерна (против 120,7 млн т в прошлом году), включая рекордные 87 млн т пшеницы.