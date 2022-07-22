Россия подписала соглашение по вывозу зерна из портов Украины

По итогам подписания соглашения возможность поставок дополнительного объема зерна на мировой рынок будет давить цены вниз, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. С другой стороны, ранее такие ожидания уже в основном были включены в цены. Дополнительным фактором падения цен является ожидание хорошего урожая зерновых в России, добавляет Зернин. Российский Минсельхоз прогнозирует, что в этом году будут собраны 130 млн т зерна (против 120,7 млн т в прошлом году), включая рекордные 87 млн т пшеницы.