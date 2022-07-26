Демарши против военной спецоперации в регионах не стали массовыми

Для этого против них должно вступить в силу решение суда о признании их вины в преступлении, пояснил юрист Антон Рудаков. Есть и другие формальные основания для лишения статуса, говорит юрист Роман Смирнов: «Например, получение второго гражданства, невозможность исполнять обязанности депутата, непредставление декларации о доходах и расходах и т. д.», – отметил юрист. Также партия может сама отозвать мандат, если депутат избирался по партийным спискам.