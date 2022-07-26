Демарши против военной спецоперации в регионах не стали массовыми

Демарши против военной спецоперации в регионах не стали массовымиХельга Пирогова стала самым «статусным» депутатом, уехавшим из России после возбуждения уголовного дела
Объявившая 25 июля об отъезде из России депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова стала третьим представителем оппозиции во власти, эмигрировавшим в связи с возможными последствиями из-за распространения фейков о российской армии. Она избиралась депутатом в 2020 г. в качестве самовыдвиженца в составе так называемой «Коалиции Новосибирск 2020». О возбуждении против Пироговой дела управлением Следственного комитета (СК) по Новосибирской области стало известно 22 июля.
«Предварительно установлено, что 15 июля 2022 г. <...> Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил России», – сообщили тогда в СК. В Twitter депутат осудила участников военной спецоперации на Украине. Депутата утром 25 июля вызвали на допрос по уголовному делу (ст. 207.3 УК), но она уехала в Грузию, сказала Пирогова изданию «Тайга.инфо».
Ранее на фоне возбужденных уголовных дел из России уехали два муниципальных депутата. В частности, 26 апреля депутат московского Красносельского округа Илья Яшин (внесен в реестр иноагентов, сейчас находится под арестом и обвиняется по ст. 207.3 УК) в своем Telegram-канале сообщил об обысках в совете и дома у депутата Алексея Горинова. Обыски прошли в связи с возбуждением дела по ст. 207.3 УК против Горинова и главы округа Елены Котеночкиной.
Поводом послужило записанное на видео заседание совета, прошедшее 15 марта, где Котеночкина выступила против военной спецоперации. Как сообщал Яшин, глава округа покинула Россию. 29 апреля она была заочно арестована и объявлена в международный розыск. Горинов Мещанским райсудом Москвы 8 июля был приговорен к лишению свободы сроком на семь лет в колонии общего режима по схожему обвинению.
Также 29 апреля управление СК по Воронежской области возбудило дело по ст. 207.3 УК в отношении депутата Семилукского района от партии КПРФ. В СК не уточняли имя фигуранта уголовного дела, но депутат Нина Беляева призналась в Telegram-канале, что ею заинтересовались правоохранительные органы. На заседании совета депутатов Семилукского района 22 марта она выступила против военной спецоперации. После возбуждения дела, 4 апреля, она сообщила, что покинула Россию, а 31 мая она была объявлена в розыск.
Подобные демарши отдельно взятых людей не влияют на ситуацию в регионе, говорит политолог Виталий Иванов. «Это одноразовое действие без каких-либо политических, исторических и прочих последствий», – считает он. По его словам, вариантов, когда такое заявление об отъезде из России конвертируется в статус в оппозиционном движении, нет: «Круг революционеров узок, и там большая конкуренция».
При этом уехавшие в любом случае лишатся представительства во власти.
Для этого против них должно вступить в силу решение суда о признании их вины в преступлении, пояснил юрист Антон Рудаков. Есть и другие формальные основания для лишения статуса, говорит юрист Роман Смирнов: «Например, получение второго гражданства, невозможность исполнять обязанности депутата, непредставление декларации о доходах и расходах и т. д.», – отметил юрист. Также партия может сама отозвать мандат, если депутат избирался по партийным спискам.