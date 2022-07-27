Украина получит 100 современных немецких гаубиц, но через несколько лет

Представители KMW подтвердили, что федеральное правительство заказало у концерна орудия для Киева. В беседе со Spiegel они уточнили, что правительственный запрос на гаубицы был отправлен еще 11 июля, а уже 13 июля KMW получил разрешение на производство. Условия контракта сейчас обсуждаются с Киевом. При этом орудия не окажутся в распоряжении ВСУ моментально – производство займет несколько лет, а сам проект нацелен в том числе на долгосрочное укрепление украинской армии.