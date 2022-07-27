Украина получит 100 современных немецких гаубиц, но через несколько лет

Украина получит 100 современных немецких гаубиц, но через несколько летКак и раньше, Берлин будет затягивать оказание военной помощи Украине
Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц PzH 2000. Об этом 27 июля сообщило немецкое издание Spiegel. По его сведениям, немецкий оружейный концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) получил запрос на гаубицы еще 13 июля. Его инициатором стал министр экономики от партии «Зеленые» Роберт Хабек. Ранее Украина получила 18 таких орудий из наличия армий ФРГ и Нидерландов, и они уже применяются против российских Вооруженных сил.
Представители KMW подтвердили, что федеральное правительство заказало у концерна орудия для Киева. В беседе со Spiegel они уточнили, что правительственный запрос на гаубицы был отправлен еще 11 июля, а уже 13 июля KMW получил разрешение на производство. Условия контракта сейчас обсуждаются с Киевом. При этом орудия не окажутся в распоряжении ВСУ моментально – производство займет несколько лет, а сам проект нацелен в том числе на долгосрочное укрепление украинской армии.