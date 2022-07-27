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Украина получит 100 современных немецких гаубиц, но через несколько лет

Как и раньше, Берлин будет затягивать оказание военной помощи Украине
Глеб Мишутин
Christof STACHE / AFP

Правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц PzH 2000. Об этом 27 июля сообщило немецкое издание Spiegel. По его сведениям, немецкий оружейный концерн Krauss-Maffei Wegmann (KMW) получил запрос на гаубицы еще 13 июля. Его инициатором стал министр экономики от партии «Зеленые» Роберт Хабек. Ранее Украина получила 18 таких орудий из наличия армий ФРГ и Нидерландов, и они уже применяются против российских Вооруженных сил.

Представители KMW подтвердили, что федеральное правительство заказало у концерна орудия для Киева. В беседе со Spiegel они уточнили, что правительственный запрос на гаубицы был отправлен еще 11 июля, а уже 13 июля KMW получил разрешение на производство. Условия контракта сейчас обсуждаются с Киевом. При этом орудия не окажутся в распоряжении ВСУ моментально – производство займет несколько лет, а сам проект нацелен в том числе на долгосрочное укрепление украинской армии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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