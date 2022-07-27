На выборах в регионах конкуренция составит два человека на место

Эта избирательная кампания – самая незаметная из всех, что были при Памфиловой, считает политолог Михаил Виноградов. Избирательная кампания этого года приобрела управляемый характер, во многом это объясняется растущей слабостью и лояльностью системной оппозиции, считает политолог Ростислав Туровский. «Реально партии оппозиции готовы бороться только за места в законодательных собраниях. Но и в этом случае больше проблем создают не оппозиционеры, а конфликты в элитах, например в Северной Осетии и отчасти в Краснодарском крае», – говорит эксперт.-