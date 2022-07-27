На выборах в регионах конкуренция составит два человека на место

На выборах в регионах конкуренция составит два человека на место27 июля закончился этап выдвижения кандидатов на выборы в российских регионах
В среду, 27 июля, завершилось выдвижение кандидатов на выборах всех уровней в регионах России. Итоги выдвижения на заседании Центризбиркома подвела председатель комиссии Элла Памфилова.
«В трех регионах – Республике Бурятии, Калининградской и Тамбовской областях – закончился срок представления документов на регистрацию кандидатов [в губернаторы]. Все выдвиженцы там зарегистрированы», – заявила она. Губернаторские выборы пройдут всего в 14 субъектах Федерации.
Больше всего кандидатов зарегистрировали в Калининградской области – шестерых. В Бурятии их четверо, в Тамбовской области пятеро. Лидером по числу участников выборов может стать Карелия. Там выдвинулось 13 кандидатов, правда, зарегистрирован пока только глава республики Артур Парфенчиков («Единая Россия»). В остальных 10 регионах выдвинуто от четырех до восьми кандидатов, но пока еще никто не зарегистрирован.
Всего на губернаторские выборы в 14 регионах выдвинуто 88 кандидатов, из них 82 человека от 16 партий и шестеро самовыдвиженцев.
На выборы в заксобрания в шести регионах выдвинуто 2960 кандидатов, а на выборы 11 гордум административных центров – 3300 кандидатов. Всего же, по словам Памфиловой, для участия в выборах в этом году выдвинуто более 62 000 кандидатов, которые будут претендовать на 31 000 мандатов.
У «Единой России» была высокая конкуренция на предварительном голосовании, где определялись кандидаты от партии, говорит замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. «Мы ставили задачу своим региональным отделениям выдвигать кандидатов на все замещаемые мандаты. Итоги выдвижения близки к 100%», – говорит он.
ЛДПР выдвинула кандидатов в губернаторы во всех регионах, кроме Томской области, рассказывает руководитель центрального аппарата партии Алексей Диденко: «Проблемы возникли только в Карелии – там мы не смогли преодолеть муниципальный фильтр. Это возвращает нас к дискуссии о том, что нужно смягчать или отменять фильтр для парламентских партий».
КПРФ выдвинула кандидатов во всех регионах, кроме Марий Эл, говорит секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов: «Подписи для прохождения фильтра собрали везде, но пока есть некоторые проблемы в Удмуртии – там от нас идет известный для региона и ресурсный кандидат, депутат гордумы Ижевска Александр Сыров».
«Справедливая Россия» не стала выдвигать кандидатов в губернаторы в тех регионах, где предложения партии будут учтены будущими губернаторами или где есть договоренности, что кандидаты могут стать сенаторами», – говорит член президиума центрального совета партии Дмитрий Гусев. Не выдвинуты кандидаты в губернаторы в Бурятии, Кировской, а также Ярославской области, где представитель партии может быть делегирован в сенат.
Представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР заявили, что списки на выборах в заксобрания выдвинуты во всех шести регионах, где будут выбирать депутатов.
Эта избирательная кампания – самая незаметная из всех, что были при Памфиловой, считает политолог Михаил Виноградов. Избирательная кампания этого года приобрела управляемый характер, во многом это объясняется растущей слабостью и лояльностью системной оппозиции, считает политолог Ростислав Туровский. «Реально партии оппозиции готовы бороться только за места в законодательных собраниях. Но и в этом случае больше проблем создают не оппозиционеры, а конфликты в элитах, например в Северной Осетии и отчасти в Краснодарском крае», – говорит эксперт.-