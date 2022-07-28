НАТО рекомендуют не провоцировать Россию

НАТО рекомендуют не провоцировать РоссиюЧтобы избежать ядерного конфликта
Прямое столкновение России с НАТО вплоть до ядерной эскалации может произойти из-за неправильно понятых в Москве действий альянса. К таким выводам пришли аналитики из американской исследовательской корпорации RAND, среди заказчиков которой выступает правительство США и Пентагон. 26 июля RAND опубликовала отчет, в котором рассмотрела вероятные сценарии эскалации. Исследователи пришли к выводу, что военного конфликта Москвы с Западом вполне можно избежать. Для этого лидеры США и ЕС не должны давать России повод думать, будто страны НАТО готовятся к нападению.
Аналитики RAND видят несколько путей к вооруженному конфликту между Россией и странами альянса. Предпосылки для одного из них уже существуют – это поставки западного вооружения на Украину. По мнению RAND, Москва еще не дала адекватного ответа на снабжение Украины оружием и в перспективе может предпринять ряд акций вроде кибератак и саботажа против поддерживающих Украину государств. США и Евросоюз могут предпринять ответные действия, начав таким образом борьбу, которая может привести к военному противостоянию.