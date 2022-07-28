НАТО рекомендуют не провоцировать Россию

Аналитики RAND видят несколько путей к вооруженному конфликту между Россией и странами альянса. Предпосылки для одного из них уже существуют – это поставки западного вооружения на Украину. По мнению RAND, Москва еще не дала адекватного ответа на снабжение Украины оружием и в перспективе может предпринять ряд акций вроде кибератак и саботажа против поддерживающих Украину государств. США и Евросоюз могут предпринять ответные действия, начав таким образом борьбу, которая может привести к военному противостоянию.