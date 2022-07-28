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НАТО рекомендуют не провоцировать Россию

Чтобы избежать ядерного конфликта
Глеб Мишутин
Лидеры США и ЕС не должны давать России повод думать, будто страны НАТО готовятся к нападению / Максим Стулов / Ведомости

Прямое столкновение России с НАТО вплоть до ядерной эскалации может произойти из-за неправильно понятых в Москве действий альянса. К таким выводам пришли аналитики из американской исследовательской корпорации RAND, среди заказчиков которой выступает правительство США и Пентагон. 26 июля RAND опубликовала отчет, в котором рассмотрела вероятные сценарии эскалации. Исследователи пришли к выводу, что военного конфликта Москвы с Западом вполне можно избежать. Для этого лидеры США и ЕС не должны давать России повод думать, будто страны НАТО готовятся к нападению.

Аналитики RAND видят несколько путей к вооруженному конфликту между Россией и странами альянса. Предпосылки для одного из них уже существуют – это поставки западного вооружения на Украину. По мнению RAND, Москва еще не дала адекватного ответа на снабжение Украины оружием и в перспективе может предпринять ряд акций вроде кибератак и саботажа против поддерживающих Украину государств. США и Евросоюз могут предпринять ответные действия, начав таким образом борьбу, которая может привести к военному противостоянию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных