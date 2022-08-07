Партии начали принимать в свои ряды жителей бывших украинских территорий

Замдиректора Института региональных проблем Николай Юханов говорит, что других партий на территории ДНР и ЛНР фактически нет, «несмотря на поддержку этих двух республик и со стороны КПРФ, и со стороны ЛДПР, и со стороны других системных партий»: «Это можно отследить и по визитам [в Донбасс] партийного секретаря и др. Иной партии, кроме партии президента, там быть не может». По словам юриста Олега Захарова, если у человека есть российское гражданство, то ничто не мешает принять его в любую партию. Приток людей в «Единую Россию» может стимулировать местных политиков скорее получать российские паспорта, отмечает он, но в целом все партии, которые занимаются гуманитарной помощью, уже обзавелись понятными контрагентами в Донбассе, которые позволят «быстро сформировать актив и создать отделения».