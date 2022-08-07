Партии начали принимать в свои ряды жителей бывших украинских территорий

Партии начали принимать в свои ряды жителей бывших украинских территорийВ «Единую Россию» с конца февраля вступило около 15 100 человек
В «Единую Россию» с конца февраля вступило более 15 100 граждан России, проживающих в Донбассе, сообщил «Ведомостям» депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий. Еще 28 000 человек сейчас оформляют партбилеты, добавил он. Это местные жители, которые получили паспорта РФ, поясняет он. Но поскольку ДНР и ЛНР пока являются иностранными государствами, единороссы не могут открывать там отделения и вести учет избирателей. С оформлением документов помогают координаторы партии на месте, говорит депутат Госдумы от «Единой России» Артем Туров, а на партийный учет люди становятся уже в Ростовской области.
Иных территорий (Херсонской, Запорожской и Харьковской областей) упрощенная процедура приема в члены партии не касается, говорит Водолацкий: там местных жителей сперва записывают в «сторонники» «Единой России». От необходимости пробыть «кандидатом в члены партии» избавлен Донбасс, потому что он доказал верность РФ, добавляет депутат. Специально, по словам Водолацкого, в «Единую Россию» не завлекают, но люди видят, что в районах Донбасса открывают гуманитарные центры партии, ее деятели и сами готовы встраиваться в эту работу.
Замдиректора Института региональных проблем Николай Юханов говорит, что других партий на территории ДНР и ЛНР фактически нет, «несмотря на поддержку этих двух республик и со стороны КПРФ, и со стороны ЛДПР, и со стороны других системных партий»: «Это можно отследить и по визитам [в Донбасс] партийного секретаря и др. Иной партии, кроме партии президента, там быть не может». По словам юриста Олега Захарова, если у человека есть российское гражданство, то ничто не мешает принять его в любую партию. Приток людей в «Единую Россию» может стимулировать местных политиков скорее получать российские паспорта, отмечает он, но в целом все партии, которые занимаются гуманитарной помощью, уже обзавелись понятными контрагентами в Донбассе, которые позволят «быстро сформировать актив и создать отделения».
Собеседники в КПРФ, ЛДПР и «Новых людях» подчеркивают, что их партии также работают на территориях. КПРФ приняла 6 августа в партию по 25 коммунистов из ДНР и ЛНР, которые уже оформили гражданство РФ, сообщил «Ведомостям» секретарь ЦК, депутат Госдумы Казбек Тайсаев (отвечает за доставку гуманитарных грузов от партии в Донбасс). Их также принимали в партию в России – в столичном отделении компартии. Там и в дальнейшем будут принимать в КПРФ новых россиян, говорит Тайсаев: «Когда референдум пройдет и республики войдут в состав РФ, создадут партийные ячейки, и работа будет идти на месте».
В ДНР и ЛНР сейчас действуют автономные компартии. «Они не могут себя объявить структурными подразделениями КПРФ. Каждый коммунист, каждый член компартий ДНР и ЛНР будет определяться лично сам: писать заявление на вступление в КПРФ, оформлять анкету», – добавляет Тайсаев. В мае лидер компартии ДНР Борис Литвинов называл свою организацию «единой составляющей коммунистического движения на всем постсоветском пространстве» и говорил, что до февраля в организации на учете стояло 1080 человек, но отмечал, что «ряды поредели» (цитата по сайту КПРФ). По оценке Тайсаева, в компартии ДНР состоит 1500 человек, а ЛНР – 1000 человек.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев от «Справедливой России» сказал «Ведомостям», что пока партячеек в ДНР и ЛНР нет. «Но мы работаем с людьми, у нас открыты центры защиты прав граждан в Донецке и Луганске, на их базе идет раздача помощи (гуманитарный мост «Сила добра»), планируем открытие депутатских приемных», – продолжил он. Ведется работа с людьми и ЛДПР, сказал собеседник в партии, не уточняя деталей. В «Новых людях», по словам источника в партии, пока не спешат с набором в партийные ряды, но депутаты посещают Донбасс и оказывают содействие с гуманитарной помощью.