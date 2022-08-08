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Украина требует санкций для «Росатома» за свои обстрелы Запорожской АЭС

Вряд ли ЕС сейчас согласится с серьезными ограничениями, считают эксперты
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал Александр Волобуев
Ранее из-за обстрелов энергоснабжение станции уже повреждалось, и один энергоблок их трех пришлось отключить / Министерство обороны России

Киев, судя по всему, использовал обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС), находящейся на территории, подконтрольной российским военным, произошедшие 5 и 7 августа, для того чтобы поднять вопрос о введении нового пакета санкций против России. Агентство Reuters 8 августа со ссылкой на посла Украины в Австрии Андрея Щербу сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Об ответной реакции европейского чиновника пока не сообщалось.

С начала июля 2022 г. город атомщиков Энергодар обстреливался с украинского берега Днепра не менее семи раз. По заявлению администрации города, обстрелу подвергались и объекты ЗАЭС, и жилые районы города, число пострадавших составило не менее 15 человек. 5 августа Минобороны России сообщало об обстреле территории ЗАЭС: снаряды попали на промплощадку станции, повредив, по информации ведомства, две высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) и водородопровод. 6 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал это актом ядерного терроризма, из-за которого более 10 000 жителей Запорожья осталось без света. 7 августа в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара сообщили об ударе с украинской стороны по району хранилища отработанного ядерного топлива. А 8 августа Минобороны России сообщило об украинском обстреле ЛЭП «Каховская», что привело к скачку напряжения, вызвавшему задымление на открытом распределительном устройстве АЭС. Его удалось устранить, но мощность двух оставшихся в работе 5-го и 6-го энергоблоков снижена до 500 МВт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных