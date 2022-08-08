Украина требует санкций для «Росатома» за свои обстрелы Запорожской АЭС

С начала июля 2022 г. город атомщиков Энергодар обстреливался с украинского берега Днепра не менее семи раз. По заявлению администрации города, обстрелу подвергались и объекты ЗАЭС, и жилые районы города, число пострадавших составило не менее 15 человек. 5 августа Минобороны России сообщало об обстреле территории ЗАЭС: снаряды попали на промплощадку станции, повредив, по информации ведомства, две высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) и водородопровод. 6 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал это актом ядерного терроризма, из-за которого более 10 000 жителей Запорожья осталось без света. 7 августа в пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара сообщили об ударе с украинской стороны по району хранилища отработанного ядерного топлива. А 8 августа Минобороны России сообщило об украинском обстреле ЛЭП «Каховская», что привело к скачку напряжения, вызвавшему задымление на открытом распределительном устройстве АЭС. Его удалось устранить, но мощность двух оставшихся в работе 5-го и 6-го энергоблоков снижена до 500 МВт.