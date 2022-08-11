Дмитрий Медведев по поручению президента провел совещание в ЛНР с российскими силовиками

Визит Медведева в Луганск может говорить о претензии на важную роль в вопросе интеграции территорий, говорит политолог Александр Немцев. «Если до этого визита он представлялся больше отстраненным сочувствующим комментатором процесса, то сейчас его участие формализовалось», – отмечает он. После такого совещания, проведенного по поручению Путина, может быть создана межведомственная комиссия по Донбассу, в которой на ведущую роль может претендовать Медведев, полагает Немцев.