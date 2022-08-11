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Политика

Дмитрий Медведев по поручению президента провел совещание в ЛНР с российскими силовиками

Зампред Совбеза РФ впервые посетил Донбасс и обсудил вопросы его безопасности
Максим Иванов
medvedev_telegram / t.me

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев впервые с начала боевых действий посетил Донбасс. В своем Telegram-канале он сообщил, что в четверг, 11 августа приехал в ЛНР, где встретился и с главой этой республики Леонидом Пасечником, и с руководителем ДНР Денисом Пушилиным. 

В частности, как подчеркнул Медведев в Telegram-канале, «по поручению президента РФ», он провел совещание, «посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса». В нем участвовали не только Пасечник и Пушилин, но и высокопоставленные российские силовики и чиновники: генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко (курирует работу с Донбассом в Кремле), министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр строительства Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. 

Они обсуждали не только вопросы безопасности, но и «содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР». «Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан», – говорится в Telegram-канале зампреда Совбеза.

Планирует ли Медведев еще раз приехать в Донбасс, пока не сообщается. Некоторые чиновники и парламентарии неоднократно посещали территории, затронутые военной спецоперацией. К примеру, там побывали первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вице-премьер Марат Хуснуллин и сотрудники подведомственного ему Минстроя, который отвечает за восстановление Донбасса, Кириенко и некоторые сотрудники администрации президента.

/medvedev_telegram / t.me

В середине июля в ЛНР, территория которой первой полностью перешла под контроль российских войск, приезжал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тогда он на встрече с председателем народного собрания ЛНР Денисом Мирошниченко рассказывал, как «важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан». Также Володин передал местным депутатам слова приветствия от Путина. Отдельно спикер Госдумы встречался и с Пушилиным. Правда, судя по сообщению на сайте Госдумы, его не сопровождала такая же статусная делегация.

/medvedev_telegram / t.me

По словам политолога Михаила Виноградова, в случае с визитом Медведева в Донбасс важным является вопрос, является ли это символическим свидетельством аппаратного потенциала зампреда Совбеза РФ. Прежде он был «не слишком заметен за пределами его аккаунтов, а теперь показывает, что может быть статусно более значимой фигурой в сравнении с другими членами делегации», считает эксперт.

Визит Медведева в Луганск может говорить о претензии на важную роль в вопросе интеграции территорий, говорит политолог Александр Немцев. «Если до этого визита он представлялся больше отстраненным сочувствующим комментатором процесса, то сейчас его участие формализовалось», – отмечает он. После такого совещания, проведенного по поручению Путина, может быть создана межведомственная комиссия по Донбассу, в которой на ведущую роль может претендовать Медведев, полагает Немцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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