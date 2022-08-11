Выборы в регионах пройдут без лишних ограничений

Выборы в регионах пройдут без лишних ограниченийИзбиркомы не намерены вводить новые меры безопасности из-за коронавируса
За прошедшие сутки в России выявили 25 815 новых случаев коронавируса, это рекорд с марта этого года. Накануне глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова призвала регионы проанализировать необходимость введения антиковидных мер при проведении выборов. При этом она отметила, что сейчас заболевание «протекает в более легкой форме» и «нет того уровня угрозы, что была еще в прошлом году». При этом в самом ЦИК возвращается масочный режим.
Памфилова подчеркнула, что изменение формата голосования, т. е. количества дней проведения выборов, исключается, поскольку в соответствии с законом решение о длительности голосования принимается в течение 10 дней с момента назначения выборов и не может быть изменено позже. В 12 субъектах Федерации выборы регионального уровня будут идти три дня, в трех – два дня, еще в трех – один. Муниципальные выборы в Москве пройдут в три дня, а в Санкт-Петербурге – в один.
Большая часть регионов пока не принимали решений и об изменении регламента организации выборов. Глава облизбиркома Томской области Ростислав Радзивил сообщил журналистам, что комиссия внимательно следит за ситуацией с заболеваемостью, но вводить масочный режим на участках не планирует. Собеседник «Ведомостей» в правительстве области сообщил, что официальных ограничений регион вводить не будет, чтобы «не отпугнуть избирателей с участков».
Такой же позиции придерживаются в Сахалинской и Владимирской областях. «У нас нет острого роста [заболеваемости], ситуация спокойная, поэтому, надеюсь, обойдемся», – говорит собеседник в избиркоме Владимирской области. Не хотят вводить ограничения в Северной Осетии. «Выборы хотим провести в спокойной обстановке», – сказал источник в администрации региона. Пока не определились с решением и следят за ситуацией в Ярославской области и Карелии, говорят собеседники в региональных администрациях.
Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко сообщила, что масочный режим в области не действует, но масками будут обеспечивать тех, кто будет работать на избирательных участках. Для избирателей организуют обработку рук антисептиком, а также предложены индивидуальные ручки для заполнения бюллетеней. На сайте избиркома Марий Эл сообщается, что комиссия совместно с Роспотребнадзором утвердила рекомендации для проведения выборов: они направлены на обеспечение санитарной безопасности членов избирательных комиссий всех уровней, других участников выборов и избирателей. Сами рекомендации не были опубликованы.
Федеральный Роспотребнадзор пока не готовил рекомендаций по поводу мер предосторожности на выборах, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства, но не исключил, что они могут быть разработаны.
На случай, если заболеваемость ковидом будет резко расти, у ЦИК уже отработан опыт голосования по Конституции, а также проведения выборов в условиях пандемии, говорит политолог Александр Асафов. «Чрезвычайные меры, судя по всему, вряд ли понадобятся», – говорит эксперт. Это сильнее усушит явку, отмечает он.
Власти было бы комфортно не вводить ограничения на период выборов, уверен политолог Михаил Виноградов. «С другой стороны, все будет зависеть от мирового тренда: если во всем мире будут возвращать ограничения и заболеваемость взлетит, это будет трудно игнорировать», – объяснил он.