Выборы в регионах пройдут без лишних ограничений

Памфилова подчеркнула, что изменение формата голосования, т. е. количества дней проведения выборов, исключается, поскольку в соответствии с законом решение о длительности голосования принимается в течение 10 дней с момента назначения выборов и не может быть изменено позже. В 12 субъектах Федерации выборы регионального уровня будут идти три дня, в трех – два дня, еще в трех – один. Муниципальные выборы в Москве пройдут в три дня, а в Санкт-Петербурге – в один.