Газета
Политика

Из-за мощного взрыва в Ереване пострадало более 50 человек

Причины произошедшего в торговом центре устанавливаются
Алексей Никольский
Александр Патрин / ТАСС

Несколько десятков человек пострадали в результате мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в армянской столице. Первые сообщения о нем появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли - видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях.

Как следует из сообщения местного агентства News.am, к 18:00 по московскому времени стало известно о 55 пострадавших, 15 из которых оказана амбулаторная помощь. Еще 40 госпитализированы в несколько больниц. Известно также об одном погибшем. Общее количество пострадавших еще не установлено, так как тушение возникшего после взрыва пожара и разбор завалов продолжаются.

По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет. В МЧС Армении констатировали, что в торговом центре были взрыв и пожар, а их причины пока устанавливаются.

Смотреть / 
3 фото

«Склад [торгового центра], на котором произошел взрыв, недавно был оштрафован инспекцией градостроительной, пожарной и технической безопасности и был выдан приказ об устранении нарушений», – написал в своем Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) депутат совета старейшин (городского совета) Еревана Левон Закарян.

Метрополитен Еревана в 17:20 по московскому времени объявил о своем закрытии из-за поступивших сообщений о минировании, сообщило агентство News.am. Одновременно поступили звонки о минировании зоопарка, парламента, нескольких воинских частей и торговых центров, передали СМИ.

Затронули ли пожар и взрыв россиян, пока неизвестно. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Ереване: «На месте работают пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи. Информация о гражданах России среди пострадавших на данный момент уточняется».

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных