Из-за мощного взрыва в Ереване пострадало более 50 человек

Как следует из сообщения местного агентства News.am, к 18:00 по московскому времени стало известно о 55 пострадавших, 15 из которых оказана амбулаторная помощь. Еще 40 госпитализированы в несколько больниц. Известно также об одном погибшем. Общее количество пострадавших еще не установлено, так как тушение возникшего после взрыва пожара и разбор завалов продолжаются.