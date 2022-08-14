Из-за мощного взрыва в Ереване пострадало более 50 человек

Из-за мощного взрыва в Ереване пострадало более 50 человекПричины произошедшего в торговом центре устанавливаются
Несколько десятков человек пострадали в результате мощного взрыва в торговом центре «Сурмалу» в армянской столице. Первые сообщения о нем появились 14 августа после 13 часов по московскому времени: в это время по соседним улицам быстро распространилась волна дыма и пыли - видно по видеозаписям, которые стали распространять местные жители в соцсетях.
Как следует из сообщения местного агентства News.am, к 18:00 по московскому времени стало известно о 55 пострадавших, 15 из которых оказана амбулаторная помощь. Еще 40 госпитализированы в несколько больниц. Известно также об одном погибшем. Общее количество пострадавших еще не установлено, так как тушение возникшего после взрыва пожара и разбор завалов продолжаются.
По мнению опрошенных «Sputnik Aрмения» и News.am очевидцев, первоначально взрыв, приведший к пожару, произошел на складе, где могли храниться пиротехнические изделия, – люди, как пишут СМИ, заметили их разлет. В МЧС Армении констатировали, что в торговом центре были взрыв и пожар, а их причины пока устанавливаются.
«Склад [торгового центра], на котором произошел взрыв, недавно был оштрафован инспекцией градостроительной, пожарной и технической безопасности и был выдан приказ об устранении нарушений», – написал в своем Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) депутат совета старейшин (городского совета) Еревана Левон Закарян.
Метрополитен Еревана в 17:20 по московскому времени объявил о своем закрытии из-за поступивших сообщений о минировании, сообщило агентство News.am. Одновременно поступили звонки о минировании зоопарка, парламента, нескольких воинских частей и торговых центров, передали СМИ.
Затронули ли пожар и взрыв россиян, пока неизвестно. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Ереване: «На месте работают пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи. Информация о гражданах России среди пострадавших на данный момент уточняется».