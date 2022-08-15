В Подмосковье прошел форум молодых политологов

В Подмосковье прошел форум молодых политологовПод руководством экспертов ЭИСИ и Росмолодежи они думали над «государством будущего»
В субботу в Подмосковье завершился форум «Дигория», который проводили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Росмолодежь. 100 политологов и политтехнологов в возрасте до 35 лет из 33 регионов РФ в течение четырех дней с 10 августа придумывали проекты, связанные с повесткой и вызовами, которые, по их мнению, стоят перед РФ.
Для этого экспертов разделили на несколько направлений работы. Участники «фабрики смыслов» должны были разрабатывать «культурно-мировоззренческие конструкции развития России». «Фабрику смыслов» возглавила замдиректора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова. Эта «фабрика» включала несколько «цехов»: «Государство будущего», «Общество будущего», «Человек будущего».
Политолог Сергей Белов, который участвовал в «цехе» «Государство будущего», говорит, что обучение выглядело так: «Десять участников "цеха" из разных регионов РФ «размышляли о том, какая Россия будет в будущем». «Мы пришли к выводу, что в России будущего будет высокий уровень развития технологий, а что более важно – это будет государство, где есть определенный смысл, разделяемый всем обществом. Он заключается в том, что успех каждого человека формирует успех государства. В свою очередь, успех государства влияет на всех людей, здесь есть взаимосвязь». По словам Белова, эксперты выразили это в лозунгах: «Россия – это мы». «Мы – это Россия» или «Успех – вместе».