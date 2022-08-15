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В Подмосковье прошел форум молодых политологов

Под руководством экспертов ЭИСИ и Росмолодежи они думали над «государством будущего»
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости

В субботу в Подмосковье завершился форум «Дигория», который проводили Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Росмолодежь. 100 политологов и политтехнологов в возрасте до 35 лет из 33 регионов РФ в течение четырех дней с 10 августа придумывали проекты, связанные с повесткой и вызовами, которые, по их мнению, стоят перед РФ.

Для этого экспертов разделили на несколько направлений работы. Участники «фабрики смыслов» должны были разрабатывать «культурно-мировоззренческие конструкции развития России». «Фабрику смыслов» возглавила замдиректора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова. Эта «фабрика» включала несколько «цехов»: «Государство будущего», «Общество будущего», «Человек будущего».

Политолог Сергей Белов, который участвовал в «цехе» «Государство будущего», говорит, что обучение выглядело так: «Десять участников "цеха" из разных регионов РФ «размышляли о том, какая Россия будет в будущем». «Мы пришли к выводу, что в России будущего будет высокий уровень развития технологий, а что более важно – это будет государство, где есть определенный смысл, разделяемый всем обществом. Он заключается в том, что успех каждого человека формирует успех государства. В свою очередь, успех государства влияет на всех людей, здесь есть взаимосвязь». По словам Белова, эксперты выразили это в лозунгах: «Россия – это мы». «Мы – это Россия» или «Успех – вместе». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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