Кириенко: НАТО будет воевать против России «до последнего украинца»
НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца». Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория».
Кириенко обвинил руководство Украины в том, что «они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование». Он подчеркнул, что Россия «воюет не с Украиной и не с украинцами». По его словам, блок НАТО противостоит России «на территории Украины и руками украинцев».
«Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь», — сказал Кириенко (цитата по ТАСС).
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Западные страны в свою очередь стали оказывать не только экономическое давление на Россию, но и военную помощь Украине. На этой неделе Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд. В новый пакет войдут в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.
Решение администрации США раскритиковал посол Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон «продолжает подливать масла в огонь» и не собирается содействовать мирному урегулированию конфликта.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
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