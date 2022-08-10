Кириенко: НАТО будет воевать против России «до последнего украинца»

Кириенко обвинил руководство Украины в том, что «они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование». Он подчеркнул, что Россия «воюет не с Украиной и не с украинцами». По его словам, блок НАТО противостоит России «на территории Украины и руками украинцев».