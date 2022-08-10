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Кириенко: НАТО будет воевать против России «до последнего украинца»

Ведомости

НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца». Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория».

Кириенко обвинил руководство Украины в том, что «они отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование». Он подчеркнул, что Россия «воюет не с Украиной и не с украинцами». По его словам, блок НАТО противостоит России «на территории Украины и руками украинцев». 

«Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь», — сказал Кириенко (цитата по ТАСС).

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

Западные страны в свою очередь стали оказывать не только экономическое давление на Россию, но и военную помощь Украине. На этой неделе Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $1 млрд. В новый пакет войдут в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. 

Решение администрации США раскритиковал посол Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон «продолжает подливать масла в огонь» и не собирается содействовать мирному урегулированию конфликта. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных