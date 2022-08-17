Командированным в ЛНР и ДНР сотрудникам МВД перестанут платить тройной оклад

Командированным в ЛНР и ДНР сотрудникам МВД перестанут платить тройной окладВыплаты заменят установленными указом президента социальными гарантиями
МВД разработало проект постановления правительства, которое должно изменить порядок выплат сотрудникам правоохранительных органов. Они командированы во временное представительство ГУ МВД в Ростовскую область, Крым, ЛНР, ДНР и Украину и занимаются там выдачей российских паспортов. С 1 января 2020 г. таким сотрудникам МВД по решению Белого дома дополнительно выплачивали три месячных оклада. 24 июня этого года решением правительства увеличили число сотрудников полиции, которые работают во временных подразделениях и занимаются выдачей паспортов, – с 400 до 496 человек.
Из нынешнего проекта следует, что сейчас работникам подразделений, которые командируются за рубеж, такие выплаты прекратят. В пояснительной записке это объясняется тем, что для командированных на эти территории людей предусмотрены иные социальные гарантии. «С учетом отдельных мер социальной поддержки и социальных гарантий, установленных указами президента РФ <...> в целях уравнивания социальных гарантий и мер социальной поддержки для всех категорий сотрудников, командируемых на указанные территории», – говорится в пояснительной записке.
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях лицам, направленным в ЛНР и ДНР, 30 апреля. В нем говорится, что в случае ранения гражданин имеет право на получение 3 млн руб., а в случае смерти его семья получает компенсацию в 5 млн руб. Указ распространяется на госслужащих, сотрудников органов публичной и муниципальной власти и сотрудников других организаций, командированных в республики, в том числе на волонтеров. 17 июня правительство также приняло постановление, которое регламентирует выплаты для командированных в ЛНР и ДНР. Работники, командированные на эти территории, должны, в частности, получать удвоенную оплату по среднему заработку за дни нахождения в командировке.
1 млрд руб.
в 2019 г. попросило из бюджета МВД на повышение окладов сотрудникам, которые занимались оформлением российского гражданства жителям Донбасса в приграничных районах
Сотрудники МВД России в ДНР и ЛНР могут не только выдавать паспорта, но и оказывать консультационные услуги, а также помогать в поддержании общественного порядка, полагает юрист Межрегионального профсоюза «Московский профсоюз полиции» Игорь Гришаков: «Сотрудники МВД там могут выполнять разные задачи, наши сотрудники МВД находятся с миротворческой миссией и в Африке». Гришаков напоминает, что социальные гарантии для сотрудников МВД, командированных в опасные точки, были и раньше, например такая практика встречалась при поездках на Кавказ: «Эти выплаты предусмотрены другими документами. Если человек направляется в такую командировку, прежние выплаты, которые касались работы с миграционными вопросами, отменяются и становятся как на общих условиях для сотрудников полиции».
Увеличенные выплаты для сотрудников, которые занимались выдачей паспортов, эксперт объясняет увеличенной нагрузкой, которая была в пиковый период приема в гражданство РФ: «В центре Москвы придет один или два гражданина Украины или ДНР и ЛНР, а там нагрузка очень большая, и если нагрузка сохранится, то и выплаты тоже сохранятся». Новым постановлением правительство хочет разграничить сотрудников МВД, которые занимаются миграционными вопросами, и тех, кто занимается силовыми задачами, полагает руководитель практики трудового права Grata International Михаил Герман: «Предложение принятия таких изменений означает, что в рамках этого постановления выплаты в размере тройного оклада они получать не могут, поскольку на них распространяются иные гарантии».
«Ведомости» направили запрос в МВД.