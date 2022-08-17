Командированным в ЛНР и ДНР сотрудникам МВД перестанут платить тройной оклад

Сотрудники МВД России в ДНР и ЛНР могут не только выдавать паспорта, но и оказывать консультационные услуги, а также помогать в поддержании общественного порядка, полагает юрист Межрегионального профсоюза «Московский профсоюз полиции» Игорь Гришаков: «Сотрудники МВД там могут выполнять разные задачи, наши сотрудники МВД находятся с миротворческой миссией и в Африке». Гришаков напоминает, что социальные гарантии для сотрудников МВД, командированных в опасные точки, были и раньше, например такая практика встречалась при поездках на Кавказ: «Эти выплаты предусмотрены другими документами. Если человек направляется в такую командировку, прежние выплаты, которые касались работы с миграционными вопросами, отменяются и становятся как на общих условиях для сотрудников полиции».