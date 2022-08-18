Минюст предложил запретить аресты по ряду экономических преступлений

Минюст предложил запретить аресты по ряду экономических преступленийПротив заключения граждан под стражу 18 августа выступил председатель ВС
18 августа председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев, а вслед за ним и Министерство юстиции выступили с инициативами в области либерализации уголовного законодательства. Лебедев, выступая на площадке ШОС, заявил, что необходимо расширить применение мер пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. «Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции ВС России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», – заявил он. Про обвиняемых в экономических преступлениях в этом контексте он не говорил, хотя отметил, что в прошлом году наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных.
Уже днем пресс-служба Минюста уведомила, что это ведомство разработало поправки в УПК, которые призваны усилить гарантии прав для предпринимателей: запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести, а также обязать прокурора давать согласие на возбуждение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Суды должны будут учитывать интересы предпринимателей, чтобы те могли продолжать работать во время следствия, – и руководствоваться этим соображением при избрании меры пресечения, говорится в документе. Минюст также предлагает сократить максимальный срок предварительного следствия для бизнесменов с 12 до шести месяцев. Продлить срок можно будет «только в случаях особой сложности уголовного дела».