Минюст предложил запретить аресты по ряду экономических преступлений

18 августа председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев, а вслед за ним и Министерство юстиции выступили с инициативами в области либерализации уголовного законодательства. Лебедев, выступая на площадке ШОС, заявил, что необходимо расширить применение мер пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. «Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции ВС России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», – заявил он. Про обвиняемых в экономических преступлениях в этом контексте он не говорил, хотя отметил, что в прошлом году наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных.