Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Минюст предложил запретить аресты по ряду экономических преступлений

Против заключения граждан под стражу 18 августа выступил председатель ВС
Марина Царева
Министерство юстиции (на фото министр Константин Чуйченко) решило смягчить подход к аресту бизнесменов / Михаил Терещенко / ТАСС

18 августа председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев, а вслед за ним и Министерство юстиции выступили с инициативами в области либерализации уголовного законодательства. Лебедев, выступая на площадке ШОС, заявил, что необходимо расширить применение мер пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. «Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции ВС России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», – заявил он. Про обвиняемых в экономических преступлениях в этом контексте он не говорил, хотя отметил, что в прошлом году наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных.

Уже днем пресс-служба Минюста уведомила, что это ведомство разработало поправки в УПК, которые призваны усилить гарантии прав для предпринимателей: запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести, а также обязать прокурора давать согласие на возбуждение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Суды должны будут учитывать интересы предпринимателей, чтобы те могли продолжать работать во время следствия, – и руководствоваться этим соображением при избрании меры пресечения, говорится в документе. Минюст также предлагает сократить максимальный срок предварительного следствия для бизнесменов с 12 до шести месяцев. Продлить срок можно будет «только в случаях особой сложности уголовного дела».

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных