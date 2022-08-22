Руководство Госдумы обсудит 22 августа ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Руководство Госдумы обсудит 22 августа ситуацию вокруг Запорожской АЭСДепутаты думают над ответом Украине, но до серьезных политических шагов дело не дошло
В понедельник, 22 августа, состоится внеплановое совещание лидеров фракций с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, они обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Инициировал мероприятие для обсуждения мер «по демилитаризации Украины» лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Этому предшествовали заявления о возможной эскалации ситуации вокруг ЗАЭС. Утром 18 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что в пятницу, 19 августа, вооруженные силы Украины планируют «нанесение артиллерийских ударов» по территории контролируемой РФ атомной станции. Вину же за это, как сказал Конашенков, Киев хочет возложить на российскую армию.
После заявления представителя военного ведомства Зюганов предложил всей российской власти «не отсиживаться» (цитата по ТАСС). «Совет Думы обязан обеспечивать координацию этой работы, потому что Госдума отражает интересы всех фракций, всех политиков. И народ требует ясности и понимания в этом отношении и более решительных действий», – заявил лидер КПРФ, по словам которого «Киев превращается в террористическую организацию». Собрать совет Госдумы можно «в течение двух дней», отметил Зюганов, подчеркнув, что обращается с такой просьбой к Володину. Председатель нижней палаты парламента оперативно согласился обсудить эти вопросы во всяком случае с лидерами думских фракций.
Атаки на ЗАЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем не случилось, констатировал 20 августа член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов. «По оперативной информации <...> все говорило, что что-то должно произойти», – заявил он (цитата по ТАСС). По его словам, удар ВСУ удалось предотвратить «именно благодаря тому», что подняли «громкий шум». Но депутаты не передумали обсудить в Москве угрозы, которые могут возникнуть из-за атак на ЗАЭС. Встреча руководителей фракций пройдет днем 22 августа, сказали два собеседника в Госдуме.
У совещания лидеров фракций и совета Госдумы разный функционал, констатирует политолог Константин Калачев. Совет готовит предложения по решению палатой организационных вопросов, отмечает он, и, если в Охотном Ряду ограничатся проведением «совещания», значит, анонсированные ранее темы могли быть скорректированы. Изначально идея Зюганова была в том, чтобы возложить ответственность за возможные последствия инцидентов на ЗАЭС на украинскую сторону и Запад. «А парламентская оппозиция удобна для того, чтобы сделать такую подачу. Дума должна продемонстрировать широкий консенсус на фоне любых рисков и возникающих угроз. Это важно и для внутренней повестки, и для внешней», – отмечает Калачев.
Ситуация пластична и сценарии правятся на ходу, говорит он. Политолог Александр Немцев отмечает, что руководству страны важно показать политический консенсус по вопросам, которые могут беспокоить людей. При необходимости сразу после совещания Володина и руководителей фракций можно было бы назначить и провести совет Госдумы – даже без участия председателей комитетов (обладают только совещательным голосом). Но к вечеру 21 августа приглашений на совет не получили даже его постоянные члены с решающим голосом, сказал «Ведомостям» один из них. Окончательное решение о проведении совета будет принято по результатам консультаций Володина с лидерами фракций, заявил собеседник в аппарате Госдумы.
Близкий к администрации президента источник «Ведомостей» утверждает, что встреча с лидерами фракций в данном случае – инициатива прежде всего самого Володина. Повестка предполагаемого совета до конца не определена, этим можно объяснить его задержку, говорит близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей», а также источник в КПРФ. К примеру, отмечают два последних собеседника, вряд ли сейчас предметом реального обсуждения могло бы стать обращение нижней палаты о признании независимости Запорожья (по аналогии с ДНР и ЛНР). Источники «Ведомостей» сходятся на том, что подобные действия вряд ли возможны до того, как в регионе пройдет референдум и территория обретет субъектность.
Впрочем, как отмечает политолог Павел Склянчук, нынешнее думское мероприятие пройдет всего лишь за неделю до официального окончания отпуска депутатов и депутатам будет чем заняться. В этот раз его актуальность «связана с международной повесткой и СВО: профильному комитету может быть поручена подготовка [политического] обращения в связи с ситуацией вокруг ЗАЭС», полагает эксперт.