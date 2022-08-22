Руководство Госдумы обсудит 22 августа ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Ситуация пластична и сценарии правятся на ходу, говорит он. Политолог Александр Немцев отмечает, что руководству страны важно показать политический консенсус по вопросам, которые могут беспокоить людей. При необходимости сразу после совещания Володина и руководителей фракций можно было бы назначить и провести совет Госдумы – даже без участия председателей комитетов (обладают только совещательным голосом). Но к вечеру 21 августа приглашений на совет не получили даже его постоянные члены с решающим голосом, сказал «Ведомостям» один из них. Окончательное решение о проведении совета будет принято по результатам консультаций Володина с лидерами фракций, заявил собеседник в аппарате Госдумы.