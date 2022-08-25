Как минимум 47 российских губернаторов посетили регионы Донбасса

Как минимум 47 российских губернаторов посетили регионы ДонбассаЭто повышает их статус, в том числе в глазах федеральной власти, считают эксперты
Более половины субъектов России подключились к системе шефства над регионами Донбасса, сообщила на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) директор департамента региональных программ института Дарья Кислицына. Эта система включает в себя самые разные аспекты – от восстановления регионам инфраструктуры до оказания социальной помощи, образовательного процесса и включения в общее коммуникативное пространство, отмечает политолог. По ее мнению, программа шефства – это пример работы горизонтали власти: регионы работают над одной проблемой как единое целое.
Первым регионом, заключившим официальное соглашение о шефстве с городом Снежное в ДНР, стала Самарская область. Губернатор региона Дмитрий Азаров рассказал на круглом столе ЭИСИ, что вместе с властями ДНР формировали заявки на восстановительные работы объектов инфраструктуры: в работе сейчас задействовано 250 человек из Самарской области, им помогает 150 местных специалистов. Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что за республикой не закреплено конкретной территории, но под шефство были взяты электротехнические заводы в Донецке и Торезе. Тамбовская область, которая курирует Новоайдарский район ЛНР, будет ремонтировать школу, отправила несколько модульных котельных и т. д., сказал врио губернатора субъекта Максим Егоров.
Шефство на себя взяли регионы, которые могут себе это позволить финансово, отмечает политолог Илья Гращенков. «Это регламентируется исключительно тем, сколько денег из бюджета можно туда направить, – Москва, Петербург, нефтяные регионы могут позволить себе больше, чем дотационные», – отмечает эксперт. «Система шефской помощи – это кейс, который напоминает практику советских всесоюзных строек, например БАМа», – отметил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин. «Эта технология делает задачу восстановления Донбасса всенародной стройкой», – сказал он. По его мнению, такая система «неизбежно запустит новый кадровый лифт» и участие в проекте будет необходимо всем людям, «которые будут претендовать на какой-то карьерный рост в России в ближайшее время».
Сейчас действует система привлечения специалистов на эти территории, в том числе страхования здоровья и жизни. Российские чиновники привлечены для работы в администрациях ДНР, ЛНР и иных территорий, которых коснулась военная спецоперация. При этом Донбасс посетили минимум 47 из 85 глав российских регионов, включая выступавших на круглом столе ЭИСИ. Губернаторы зависят от одобрения федеральной власти и такие поездки повышают их значимость в ее глазах, считает политолог Алексей Макаркин. По его словам, ядерный электорат также поддерживает такие действия.