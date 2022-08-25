Как минимум 47 российских губернаторов посетили регионы Донбасса

Шефство на себя взяли регионы, которые могут себе это позволить финансово, отмечает политолог Илья Гращенков. «Это регламентируется исключительно тем, сколько денег из бюджета можно туда направить, – Москва, Петербург, нефтяные регионы могут позволить себе больше, чем дотационные», – отмечает эксперт. «Система шефской помощи – это кейс, который напоминает практику советских всесоюзных строек, например БАМа», – отметил заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Василий Зорин. «Эта технология делает задачу восстановления Донбасса всенародной стройкой», – сказал он. По его мнению, такая система «неизбежно запустит новый кадровый лифт» и участие в проекте будет необходимо всем людям, «которые будут претендовать на какой-то карьерный рост в России в ближайшее время».