Депутаты потребовали от западных стран прекратить поставлять вооружения на Украину

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев считает, что обстрелы ЗАЭС – «это признак отчаяния и бессилия». «Так не ведут себя, когда планируют победить. Так поступают, когда понимают, что поражение неизбежно. Отбить АЭС и регион не получается, так пускай все будет уничтожено», – сказал депутат после совета. По словам Нечаева, ЗАЭС – «мощное и надежное» сооружение, которое не разрушить тем оружием, которое есть у Украины», но можно разрушить хранилища ядерных отходов и «загрязнить радиацией воздух, почву и реки на десятки или сотни километров». Нечаев считает, что Украина хочет либо сохранить ЗАЭС в составе украинской энергосистемы, чтобы продавать электричество за рубеж, а на полученные деньги покупать оружие, либо добиться ее консервации и создать дефицит электроэнергии в Запорожской и Херсонской областях.