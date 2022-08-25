Депутаты потребовали от западных стран прекратить поставлять вооружения на Украину

Депутаты потребовали от западных стран прекратить поставлять вооружения на УкраинуРуководство Госдумы теперь также участвует в решении ситуации вокруг ЗАЭС
Совет Госдумы призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), а также национальные парламенты и межпарламентские организации дать оценку «преступным действиям Киева» и «потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов Запорожской атомной электростанции» (ЗАЭС) и других объектов, разрушение которых несет опасность техногенной катастрофы. Кроме того, депутаты требуют прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом говорится в заявлении, которое 25 августа было принято на заседании Совета Думы.
Крупные аварии на АЭС (видимо, имеется в виду чернобыльская катастрофа, которая произошла на территории Украины) «ничему не научили Киев и его натовских покровителей», говорится в заявлении. Нападения на ЗАЭС в заявлении называются «террористическими», и это депутаты считают «нарушением международного гуманитарного права». Российская сторона готова сделать все необходимое для организации миссии МАГАТЭ на станцию, отмечают депутаты.
Заявление было принято советом единогласно, сказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Вячеслав Макаров. Собрать во время каникул руководство Госдумы ради такого политического обращения предложил 18 августа лидер КПРФ Геннадий Зюганов, и спикер палаты Вячеслав Володин на такое предложение оперативно откликнулся.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев считает, что обстрелы ЗАЭС – «это признак отчаяния и бессилия». «Так не ведут себя, когда планируют победить. Так поступают, когда понимают, что поражение неизбежно. Отбить АЭС и регион не получается, так пускай все будет уничтожено», – сказал депутат после совета. По словам Нечаева, ЗАЭС – «мощное и надежное» сооружение, которое не разрушить тем оружием, которое есть у Украины», но можно разрушить хранилища ядерных отходов и «загрязнить радиацией воздух, почву и реки на десятки или сотни километров». Нечаев считает, что Украина хочет либо сохранить ЗАЭС в составе украинской энергосистемы, чтобы продавать электричество за рубеж, а на полученные деньги покупать оружие, либо добиться ее консервации и создать дефицит электроэнергии в Запорожской и Херсонской областях.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов доложил, что еще 26 июля их фракция направила в правительство законопроект «о признании Украины террористическим государством» (в Госдуму инициатива не внесена). Он не исключил, что СВО на территории страны может перерасти в КТО. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал происходящее «провокацией ядерной катастрофы» и выразил уверенность, что заявление депутатов не останется непрочитанным зарубежными коллегами.
Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного источника в дипломатических кругах сообщило 25 августа, что МАГАТЭ хочет направить инспекторов на ЗАЭС до 5 сентября. Также в этот день украинская компания «Энергоатом» заявила, что впервые в истории ЗАЭС отключилась от энергосистемы Украины.
По словам Слуцкого, он как член делегации на 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре, будет разъяснять позицию России членам других делегаций и представителям ООН. Россия уже собирала Совбез ООН по ситуации на ЗАЭС 11 августа, а во второй раз – 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя на последнем заседании продемонстрировал фотографии разрушений на территории станции. Небензя заявил, что заявления о выводе российских войск с территории ЗАЭС «безответственные», поскольку это не учитывает поддержки условий для безопасного функционирования станции.