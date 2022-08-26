Запрет абортов в США дает шансы демпартии на ноябрьских выборах

Запрет абортов в США дает шансы демпартии на ноябрьских выборахОказалось, что эта тема способна мобилизовать массового избирателя
Неожиданная победа демократа Пэта Райана на внеочередных выборах в палату представителей 24 августа в штате Нью-Йорк и результаты социологических опросов дают надежду лидерам демократической партии сохранить контроль над палатой на промежуточных выборах в ноябре этого года. В центр своей кампании Райан поставил тему абортов, остро критикуя отмену их гарантий на федеральном уровне, что мобилизовало демократический электорат, сообщает The New York Times. Победа Райана стала неожиданной даже для аппарата демпартии, утверждает издание.
В конце июня Верховный суд США дал штатам право запрещать прерывание беременности, отменив предыдущее решение 1973 г., гарантировавшее право на аборт на федеральном уровне. Это произошло благодаря голосам судей-консерваторов, назначенных при президенте Дональде Трампе. Вслед за этим аборты запретили контролируемые республиканцами штаты Кентукки, Луизиана, Миссури, Оклахома и Южная Дакота. Причем во всех из них, кроме Оклахомы, аборты запрещены даже в случае, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Решение Верховного суда осудили президент Джо Байден и другие лидеры демократов, по стране прошли многочисленные митинги протеста.