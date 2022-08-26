Запрет абортов в США дает шансы демпартии на ноябрьских выборах

В конце июня Верховный суд США дал штатам право запрещать прерывание беременности, отменив предыдущее решение 1973 г., гарантировавшее право на аборт на федеральном уровне. Это произошло благодаря голосам судей-консерваторов, назначенных при президенте Дональде Трампе. Вслед за этим аборты запретили контролируемые республиканцами штаты Кентукки, Луизиана, Миссури, Оклахома и Южная Дакота. Причем во всех из них, кроме Оклахомы, аборты запрещены даже в случае, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Решение Верховного суда осудили президент Джо Байден и другие лидеры демократов, по стране прошли многочисленные митинги протеста.