Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Запрет абортов в США дает шансы демпартии на ноябрьских выборах

Оказалось, что эта тема способна мобилизовать массового избирателя
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Электорат демократов мобилизуется против решения Верховного суда отменить федеральные гарантии прав на аборт / Александр Рюмин / ТАСС

Неожиданная победа демократа Пэта Райана на внеочередных выборах в палату представителей 24 августа в штате Нью-Йорк и результаты социологических опросов дают надежду лидерам демократической партии сохранить контроль над палатой на промежуточных выборах в ноябре этого года. В центр своей кампании Райан поставил тему абортов, остро критикуя отмену их гарантий на федеральном уровне, что мобилизовало демократический электорат, сообщает The New York Times. Победа Райана стала неожиданной даже для аппарата демпартии, утверждает издание.

В конце июня Верховный суд США дал штатам право запрещать прерывание беременности, отменив предыдущее решение 1973 г., гарантировавшее право на аборт на федеральном уровне. Это произошло благодаря голосам судей-консерваторов, назначенных при президенте Дональде Трампе. Вслед за этим аборты запретили контролируемые республиканцами штаты Кентукки, Луизиана, Миссури, Оклахома и Южная Дакота. Причем во всех из них, кроме Оклахомы, аборты запрещены даже в случае, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Решение Верховного суда осудили президент Джо Байден и другие лидеры демократов, по стране прошли многочисленные митинги протеста.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных