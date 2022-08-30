Берлин предложил отменить упрощенную выдачу виз россиянам

Как сообщил 30 августа EUOberserver со ссылкой на источники в структурах Евросоюза, на встрече в Праге не примут итогового решения по визам, будет лишь дан «зеленый свет» для его выработки. «Есть множество идей. Может быть, что в конечном итоге будут затронуты только отдельные категории россиян. Или что в будущем число выдаваемых Евросоюзом туристических виз в год может быть ограничено», – заявил изданию неназванный европейский дипломат. Другой собеседник передал, что руководство союза оказывает давление на государства-члены, требуя вывести из-под ограничений российскую молодежь. «В принимающих решение кругах ЕС есть какая-то одержимость российской молодежью – людьми младше 25 лет», – подчеркнул он.