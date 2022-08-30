Берлин предложил отменить упрощенную выдачу виз россиянам

Берлин предложил отменить упрощенную выдачу виз россиянамДля въезда на территорию ЕС понадобится больше денег, времени и документов
Германия выступает за отмену упрощенного порядка выдачи шенгенских виз россиянам. С таким заявлением выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед неформальным саммитом глав внешнеполитических ведомств ЕС в Праге, сообщает немецкая газета Taglicher Anzeiger. «Мое предложение было бы… приостановить соглашение [ЕС и России] об упрощенном режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана», – пояснила Бербок.
По мнению министра, отмена многолетних виз и упрощенного порядка их выдачи могла бы стать компромиссным решением для стран Евросоюза, которые придерживаются разных точек зрения на эту проблему. Например, прибалтийские страны предлагают запретить выдачу всех виз, кроме гуманитарных, Нидерланды – туристических. «Я уверена, что в Праге мы сможем найти хорошее решение», – заверила она. Отдельно министр упомянула, что правительство Германии очень внимательно относится к положению противников специальной военной операции в России и не хочет отнимать у них возможность перебраться в Европу.
Помимо предложения Бербок в ЕС обсуждаются самые разные идеи касательно виз для россиян.
Как сообщил 30 августа EUOberserver со ссылкой на источники в структурах Евросоюза, на встрече в Праге не примут итогового решения по визам, будет лишь дан «зеленый свет» для его выработки. «Есть множество идей. Может быть, что в конечном итоге будут затронуты только отдельные категории россиян. Или что в будущем число выдаваемых Евросоюзом туристических виз в год может быть ограничено», – заявил изданию неназванный европейский дипломат. Другой собеседник передал, что руководство союза оказывает давление на государства-члены, требуя вывести из-под ограничений российскую молодежь. «В принимающих решение кругах ЕС есть какая-то одержимость российской молодежью – людьми младше 25 лет», – подчеркнул он.
Ранее идею тотального запрета на выдачу шенгенских виз россиянам раскритиковал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Я не думаю, что разрыв отношений с мирным населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет иметь необходимую единогласную поддержку», — заявил он 29 августа.
Если Евросоюз воплотит в жизнь предложение Бербок, то граждане России столкнутся с новыми трудностями при оформлении шенгенских виз, поясняет германист Александр Камкин. Желающих въехать на территорию ЕС будут более пристально изучать.
Может быть ограничено количество виз, выдаваемых в месяц, закроются некоторые визовые центры, а их дни работы сократятся. Кроме того, визовый сбор увеличится с 30-25 евро до 70-80, добавляет Камкин. Время выдачи также возрастет – если раньше виза делалась за 3-4 дня, то теперь придется ждать 2-3 недели.
Эксперт также предполагает, что от россиян при оформлении будут требовать дополнительных бумаг – например, выписку из банка о финансовой состоятельности. При этом можно надеяться, что страны вроде Германии не будут заставлять россиян письменно осуждать СВО, чтобы получить визу. Камкин напоминает, что подобная практика уже появилась в прибалтийских государствах.
Инициатива Бербок может на некоторое время успокоить страны ЕС, спорящие о проблеме виз, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Те, кто выступал против жестких мер в отношении России – главным образом восточноевропейские и прибалтийские государства, могут быть удовлетворены подобным решением. В результате подобной политики количество российских туристов в Европе действительно сократится, так как визы станут дороже и дольше в изготовлении, а для их получения нужны будут дополнительные бумаги.
При этом, добавляет Соколов, любопытна позиция Берлина и Брюсселя в отношении российской молодежи. Еще в коалиционном договоре немецкого правительства был оговорен пункт об упрощенной выдаче виз молодежи из России. Теперь Германия пытается продвинуть его, но уже в другой обертке, и предлагает освободить молодых людей от новых ограничений по визам. Таким образом, говорит эксперт, одной рукой страны ЕС пытаются наказать население России за поддержку правительства и СВО, а другой – оторвать от этого самого правительства молодежь.